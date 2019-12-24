Xúc động khoảnh khắc cậu bé chân khoèo chập chững những bước đi đầu đời sau 7 năm chỉ có thể bò 

Những hình ảnh xúc động ghi lại khoảnh khắc cậu bé chân khoèo chập chững đi những bước đầu đời khiến cư dân mạng không khỏi cảm động.

Nhiều ngày qua, đoạn clip quay lại khoảnh khắc Chiến - cậu bé Việt Nam bị tật ở chân chập chững đi trên đôi chân của mình là hình ảnh xúc động được dân mạng không ngừng chia sẻ.

Sinh ra tại một ngôi làng hẻo lánh, Chiến bị mắc chứng chân khoèo - 2 lòng bàn chân quay vào trong, đối diện với nhau. Vì vậy từ nhỏ, cậu bé không thể đi lại mà phải bò trên đường.

Vì gia đình không đủ tiền để phẫu thuật nên tình trạng của cậu bé ngày càng tệ hơn. Chiến sống với bà ngoại từ nhỏ. Dù nghèo nhưng em vẫn được bà ngoại cho đi học. Ngôi trường cách nhà em hàng trăm cây số. Vào những ngày đi học, Chiến được các cô cho ở chung.

Chiến bị tật ở chân nên không thể đứng, đi lại như người bình thường - Ảnh: Daily Mail

Khi lên lớp, Chiến được bạn bè giúp đỡ, cõng trên lưng. Sau đó, Chiến được tổ chức từ thiện Children First Foundation giúp đỡ.

Nhờ sự giúp đỡ của các mạnh thường quân mà vào đầu tháng 12 vừa qua, Chiến được đưa đến Bệnh viện St John of God ở Berwick, phía tây nam thành phố Melbourne (Úc) để phẫu thuật chỉnh hình bàn chân và hông phải.

Nhờ sự giúp đỡ của các mạnh thường quân mà Chiến có được bàn chân lành lặn như bao đứa trẻ khác - Ảnh: Daily Mail

Khoảnh khắc Chiến có thể đứng, đi bằng 2 chân là hình ảnh xúc động nhất nhiều ngày qua - Ảnh: Daily Mail

Chia sẻ trên Daily Mail, ông Tom Tran - bác sĩ trực tiếp phẫu thuật cho Chiến tỏ ra khá bất ngờ với sự hồi phục thần kì của cậu bé. Bác sĩ Tran cũng rất thân thiết với Chiến. Mùa Giáng sinh này, em sẽ ở lại cùng gia đình bác sĩ. Sau đó, em sẽ quay lại bệnh viện vài ngày. Tiếp theo, Chiến sẽ tham gia một khóa tập luyện phục hồi chức năng do Children First Foundation tổ chức. Được biết, Chiến sẽ mất khoảng 6 tháng đến 1 năm để có thể đi bộ đúng cách.

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