Xúc động khoảnh khắc cậu bé chân khoèo chập chững những bước đi đầu đời sau 7 năm chỉ có thể bò 

Thế giới 24/12/2019 10:36

Những hình ảnh xúc động ghi lại khoảnh khắc cậu bé chân khoèo chập chững đi những bước đầu đời khiến cư dân mạng không khỏi cảm động.

Nhiều ngày qua, đoạn clip quay lại khoảnh khắc Chiến - cậu bé Việt Nam bị tật ở chân chập chững đi trên đôi chân của mình là hình ảnh xúc động được dân mạng không ngừng chia sẻ.

Sinh ra tại một ngôi làng hẻo lánh, Chiến bị mắc chứng chân khoèo - 2 lòng bàn chân quay vào trong, đối diện với nhau. Vì vậy từ nhỏ, cậu bé không thể đi lại mà phải bò trên đường.

Vì gia đình không đủ tiền để phẫu thuật nên tình trạng của cậu bé ngày càng tệ hơn. Chiến sống với bà ngoại từ nhỏ. Dù nghèo nhưng em vẫn được bà ngoại cho đi học. Ngôi trường cách nhà em hàng trăm cây số. Vào những ngày đi học, Chiến được các cô cho ở chung.

hinh anh xuc dong 1
Chiến bị tật ở chân nên không thể đứng, đi lại như người bình thường - Ảnh: Daily Mail

Khi lên lớp, Chiến được bạn bè giúp đỡ, cõng trên lưng. Sau đó, Chiến được tổ chức từ thiện Children First Foundation giúp đỡ.

Nhờ sự giúp đỡ của các mạnh thường quân mà vào đầu tháng 12 vừa qua, Chiến được đưa đến Bệnh viện St John of God ở Berwick, phía tây nam thành phố Melbourne (Úc) để phẫu thuật chỉnh hình bàn chân và hông phải.

hinh anh xuc dong 2
Nhờ sự giúp đỡ của các mạnh thường quân mà Chiến có được bàn chân lành lặn như bao đứa trẻ khác - Ảnh: Daily Mail
hinh anh xuc dong 3
Khoảnh khắc Chiến có thể đứng, đi bằng 2 chân là hình ảnh xúc động nhất nhiều ngày qua - Ảnh: Daily Mail

Chia sẻ trên Daily Mail, ông Tom Tran - bác sĩ trực tiếp phẫu thuật cho Chiến tỏ ra khá bất ngờ với sự hồi phục thần kì của cậu bé. Bác sĩ Tran cũng rất thân thiết với Chiến. Mùa Giáng sinh này, em sẽ ở lại cùng gia đình bác sĩ. Sau đó, em sẽ quay lại bệnh viện vài ngày. Tiếp theo, Chiến sẽ tham gia một khóa tập luyện phục hồi chức năng do Children First Foundation tổ chức. Được biết, Chiến sẽ mất khoảng 6 tháng đến 1 năm để có thể đi bộ đúng cách.

Hiện trường thương tâm vụ xe chở đoàn người khuyết tật đâm vào vách núi khiến nhiều người thương vong

Hiện trường thương tâm vụ xe chở đoàn người khuyết tật đâm vào vách núi khiến nhiều người thương vong

Tại hiện trường vụ tai nạn thương tâm xảy ra ở Nghệ An, người bị thương nằm la liệt, chiếc xe khách chở đoàn người khuyết tật hư hỏng nặng.

Xem thêm
Từ khóa:   cậu bé bị tật Children First Foundation khoảnh khắc xúc động

TIN MỚI NHẤT

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 1 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 56 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 2 giờ 53 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 3 giờ 26 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 4 giờ 0 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích