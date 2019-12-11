Hiện trường thương tâm vụ xe chở đoàn người khuyết tật đâm vào vách núi khiến nhiều người thương vong

Xã hội 11/12/2019 17:35

Tại hiện trường vụ tai nạn thương tâm xảy ra ở Nghệ An, người bị thương nằm la liệt, chiếc xe khách chở đoàn người khuyết tật hư hỏng nặng.

Chiều nay (11/12), lực lượng chức năng huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại Quốc lộ 16 (xã Bắc Lý, Kỳ Sơn).

Cụ thể vào khoảng 8 giờ 40 phút cùng ngày, chiếc xe khách chở 8 người của Đoàn nghệ thuật tình thương thuộc Trung tâm dạy nghề nhân đạo và tạo việc làm cho trẻ tàn tật Việt Nam vào trường THCS Bắc Lý (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) để giao lưu văn nghệ với học sinh trường này. Khi chạy đến bản Huồi Cáng 2, xã Bắc Lý thì xe bất ngờ mất lái, đâm vào vách núi.

Ngay sau khi nhận được tin từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng này.

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Hiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến nhiều người thương vong - Ảnh: Internet
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Sau tai nạn, người bị thương nằm la liệt trên đường - Ảnh: Internet

Tại hiện trường, chiếc xe khách bị hư hỏng nặng. Người dân và lực lượng chức năng phải cạy đầu xe đưa thi thể tài xế ra ngoài. Các nạn nhân bị thương nằm la liệt trên đường. 

Vụ tai nạn giao thông khiến tài xế Nguyễn Công Minh (sinh năm 1969) và chị Nguyễn Thị Thuận (sinh năm 1986, cùng ngụ xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) tử vong tại chỗ. 5 người khác bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

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Lực lượng chức năng đã phải cạy đầu xe để đưa thi thể tài xế ra ngoài - Ảnh: Internet
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Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc - Ảnh: Internet

Liên quan đến vụ việc trên, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Bí thư xã Bắc Lý cho biết trên Trí thức trẻ, vào thời điểm phát hiện xe hỏng phanh, 1 thanh niên trên xe đã nhảy xuống để chèn bánh. Tuy nhiên, vì xe trôi quá nhanh nên không kịp dẫn đến tai nạn nghiêm trọng. 

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Từ khóa:   Nghệ An tai nạn giao thông tai nạn nghiêm trọng

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