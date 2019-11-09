Xe tải tông 6 xe máy chờ đèn đỏ ở An Giang: Hiện trường vụ tai nạn khiến nhiều người lớn, trẻ em nhập viện

Xã hội 09/11/2019 16:57

Tại hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra ở An Giang sáng nay, nhiều xe máy hư hỏng nằm ngổn ngang trên đường, một chiếc bị cuốn vào gầm xe tải.

Vào khoảng 7 giờ 45 sáng nay (9/11), tại khu vực ngã tư giao nhau giữa Quốc lộ 91 với đường Lý Thái Tổ (thuộc khóm 7, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến nhiều người nhập viện cấp cứu.

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Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng khiến nhiều người bị thương tại An Giang sáng nay - Ảnh: Internet

Thông tin trên Dân trí cho biết, vào thời điểm trên một chiếc xe tải chở hàng mang biển số 68C-024.24 do tài xế Phan Quốc Bảo (34 tuổi, ngụ Kiên Giang) điều khiển lưu thông trên đoạn đường thuộc TP. Long Xuyên hướng về Cần Thơ.

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Ngay khi nhận được tin từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để làm rõ vụ tai nạn - Ảnh: Internet

Khi đến ngã tư, dù đang có tín hiệu đèn đỏ và nhiều xe máy đứng chờ nhưng chiếc xe tải này vẫn không dừng lại mà chỉ chạy chậm. Sau đó chiếc xe tải tông vào 6 chiếc xe máy dừng đèn đỏ khiến nhiều người bị thương. Tại hiện trường, nhiều xe máy bị hư hỏng nặng, nằm ngổn ngang trên đường, trong đó có một chiếc bị cuốn vào gầm xe tải.

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Vụ tai nạn khiến nhiều người bị thương, trong đó có 1 trẻ em bị thương nặng - Ảnh: Internet

Cũng theo nguồn tin trên, vụ tai nạn giao thông khiến ít nhất 4 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu, trong đó có 1 em bé bị thương nặng.

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Chiếc xe máy bị cuốn vào gầm xe tải sau tai nạn - Ảnh: Internet

Ngay sau khi nhận được tin từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết, phân luồng giao thông và làm rõ nguyên nhân khiến hàng loạt xe máy gặp tai nạn khi chờ đèn đỏ.

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