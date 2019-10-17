Gia cảnh éo le của đôi vợ chồng và con trai 10 tuổi tử vong sau tai nạn ở Quảng Trị

Xã hội 17/10/2019 10:41

Tối qua (16/10), tại Quảng Trị vừa xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người trong cùng một gia đình tử vong. Tại địa phương, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh vô cùng khó khăn.

Trao đổi với báo chí, ông Thân Trọng Dũng, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người trong cùng một gia đình tử vong. Nạn nhân được xác định là ông V.T.T (44 tuổi, ngụ xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh) cùng vợ là chị T.T.Đ (39 tuổi) và con trai V.T.Đ (10 tuổi).

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Chiếc xe ô tô biến dạng sau vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người trong cùng gia đình tử vong - Ảnh: Internet

Cụ thể, vào khoảng 18 giờ 30 phút tối qua, ông T. điều khiển xe máy chở theo vợ và con trai lưu thông trên tuyến đường QL1A (tuyến tránh cầu Hiền Lương) về nhà. Khi chạy đến Km735+700 thì bị một chiếc ô tô chạy theo hướng ngược lại tông trực diện, kéo lê vào lề đường. Vụ tai nạn giao thông khiến cả 3 người tử vong tại chỗ, ô tô và xe máy bị biến dạng.

Được biết, vợ chồng ông T. có 4 người con nhỏ, gia đình thuộc diện hộ nghèo tại địa phương. Sau vụ tai nạn, một số người đã lên mạng xã hội kêu gọi ủng hộ gia đình để mua quan tài cho 3 nạn nhân.

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Người dân tập trung rất đông để theo dõi vụ tai nạn - Ảnh: Internet

Liên quan đến vụ việc trên, theo thông tin trên Người lao động, sáng nay (17/10) cơ quan chức năng đang làm việc với tài xế Mai Xuân Thắng (30 tuổi, ngụ phường 5, TP. Đông Hà, Quảng Trị, tài xế ô tô gây tai nạn). Kết quả kiểm tra và xét nghiệm nhanh cho thấy tài xế không sử dụng rượu bia và âm tính với ma túy khi tham gia giao thông.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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