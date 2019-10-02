Sau nhiều giờ tìm kiếm, người thân phát hiện bé trai 5 tuổi chết đuối thương tâm dưới sông Hương. Gia đình nạn nhân có hoàn cảnh vô cùng đáng thương.

Mới đây, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Quý, Chủ tịch UBND xã Hương Thọ (Thừa Thiên - Huế) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ trẻ em đuối nước thương tâm. Nạn nhân là bé N.G.B (sinh năm 2014, trú thôn Hải Cát 2, xã Hương Thọ). Vào khoảng 18 giờ ngày 30/9, bé B. ra khu vực bờ sông Hương trước đình làng Hải Cát chơi.

Đến tối, người nhà không thấy bé về nên mới hô hoán nhờ người đi tìm. Sau một hồi tìm kiếm, mọi người phát hiện nạn nhân đã tử vong dưới sông Hương. Được biết khu vực xảy ra vụ việc là khu vực bậc thềm đi xuống sông của thôn Hải Cát. Có thể trong lúc đi xuống chơi, bé B. trượt chân rơi xuống nước dẫn đến vụ việc đau lòng. Bé trai 5 tuổi chết đuối thương tâm khi ra gần sông chơi - Ảnh: Internet Theo thông tin trên Vietnamnet, nạn nhân có hoàn cảnh vô cùng đáng thương. Cách đây 2 năm, mẹ B. qua đời vì tai nạn giao thông, bố em hiện đang chấp hành án tù. Từ khi mẹ qua đời, bé B. sống với bà ngoại tại thôn Hải Cát.

Sau khi hoàn tất thủ tục, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương. 2 học sinh chết đuối sau khi dự sinh nhật bạn Cách đây không lâu, tại Hải Dương đã xảy ra một vụ học sinh đuối nước khiến 2 người thiệt mạng. Theo đó, vào khoảng 16 giờ 15 phút chiều 28/9, người dân khu vực phường Tân Bình (TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương) nghe tiếng kêu cứu tại hồ nước trong khu biệt thự cao cấp Đỉnh Long thuộc phường Tân Bình. Khi đến nơi, mọi người phát hiện 2 học sinh bị đuối nước thương tâm. Sau khi dự sinh nhật, 2 học sinh lớp 8 chết đuối dưới hồ - Ảnh: Internet Nạn nhân được xác định là em V. và A. (cùng 13 tuổi, học sinh lớp 8B, Trường THCS Bình Hàn, TP. Hải Dương). Vào thời điểm xảy ra sự việc, các học sinh được nghỉ học nên đi dự sinh nhật bạn cùng lớp. Sau buổi tiệc, V. và A. cùng 4 bạn học khác ra khu vực hồ chơi. Trong lúc chơi dưới hồ, không may cả hai trượt chân dẫn đến đuối nước. Các bạn đi cùng đã cố hô hoán người lớn ra cứu nhưng không kịp. Ngay khi nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để làm rõ vụ việc.

Đi dự sinh nhật, 2 học sinh lớp 8 chết đuối thương tâm trong hồ nước của khu biệt thự cao cấp Sau khi dự sinh nhật bạn, 2 học sinh lớp 8 ra hồ nước trong khu biệt thự cao cấp chơi dẫn đến đuối nước thương tâm.

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