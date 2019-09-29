Sau khi dự sinh nhật bạn, 2 học sinh lớp 8 ra hồ nước trong khu biệt thự cao cấp chơi dẫn đến đuối nước thương tâm.

Mới đây, trao đổi với báo chí, ông Hoàng Văn Thăng, Chủ tịch UBND phường Tân Bình (TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương) xác nhận tại khu biệt thự cao cấp Đỉnh Long vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 em học sinh tử vong. Nạn nhân được xác định là em Lương Hữu Văn và Trịnh Thế Anh (cùng 13 tuổi, học sinh lớp 8B, Trường THCS Bình Hàn, TP. Hải Dương).

Vụ đuối nước thương tâm khiến người dân địa phương xôn xao - Ảnh: Internet Theo thông tin trên Tổ quốc, vào khoảng 16 giờ 15 phút chiều 28/9, người dân tại khu biệt thự Đỉnh Long nghe thấy tiếng kêu cứu tại khu vực hồ nước nên đã đến xem. Khi chạy đến, mọi người phát hiện 2 học sinh đuối nước dưới hồ. Mặc dù người dân đã nỗ lực cứu nhưng 2 nạn nhân đã tử vong. Được biết, vào thời điểm xảy ra sự việc, các em học sinh được nghỉ học nên đi dự sinh nhật một bạn trong lớp. Sau đó, Văn và Anh cùng 4 bạn học khác ra khu vực hồ chơi. Khi xuống hồ, 2 em học sinh dùng tay bám vào dây căng trên mặt hồ, nhưng không may bị trượt chân dẫn đến đuối nước. Thấy vậy các bạn đi cùng đã hô hoán người lớn ra cứu nhưng không kịp. Ngay khi nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để làm rõ vụ việc.

Khu vực xảy ra vụ việc có biển cảnh báo nguy hiểm - Ảnh: Internet Được biết khu vực nơi 2 em tử nạn rất rộng và sâu. Cơ quan chức năng đã đặt biển cảnh báo nguy hiểm tại đây. Thời gian gần đây liên tục xảy ra các vụ học sinh đuối nước khiến các bậc phụ huynh không khỏi hoang mang. Cách đây không lâu, tỉnh Bình Phước cũng vừa xảy ra một vụ việc tương tự khiến 3 em học sinh lớp 9 tử vong. 3 em nhỏ tử vong sau khi cùng nhau trèo thuyền ra giữa lòng thủy điện chơi cùng các bạn - Ảnh: Internet Theo đó vào khoảng 9 giờ ngày 20//9, sau khi tan trường, nhóm 6 em học sinh lớp 9 trường THCS Lý Thường Kiệt chèo xuồng ra lòng hồ thủy điện Thác Mơ chơi. Thế nhưng chỉ vừa bơi được 10m thì xuồng bị nước tràn vào. Sau đó vài phút, chiếc xuồng bị lật khiến cả 6 em ngã xuống hồ. Vì không biết bơi và không bám kịp vào sào bạn đưa nên 3 em N.V.C.P, L.Q.D và N.T.Đ bị đuối nước. Khi mọi người tìm thấy 3 nạn nhân thì các em đều đã tử vong. Nhận được tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ đuối nước.

Người mẹ thất thần bên di ảnh, nhớ lại giây phút con trai 6 tuổi đuối nước tử vong ở Công viên nước Thanh Hà Hai ngày sau vụ việc đau lòng khiến con trai qua đời, chị Uyên vẫn thất thần, đau đớn, ngồi gục bên cánh cửa nhìn di ảnh con. Giây phút con trai bị đuối nước, tâm trạng hoảng loạn tìm người cứu giúp có lẽ ám ảnh người mẹ này suốt cuộc đời.

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