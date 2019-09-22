Sau khi đưa con 4 tuổi vào Bệnh viện Nhi Nam Định cấp cứu vì đuối nước, người mẹ nhảy lầu tự tử khiến ai nấy đều không khỏi bàng hoàng.

Nhiều giờ qua, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin một người phụ nữ nhảy lầu tự tử tại Bệnh viện Nhi Nam Định sau khi đưa con vào bệnh viện cấp cứu vì đuối nước vào ngày 21/9 khiến nhiều người xót xa.

Theo thông tin được chia sẻ, nạn nhân sinh năm 1989, lấy chồng tại Nam Trực, Nam Định. Vào ngày xảy ra sự việc, chị đưa con về quê ngoại ăn giỗ, không may đứa trẻ bị đuối nước. Trong khi đó người chồng vừa mới đi Nhật được vài ngày. Có thể vì nghĩ quẩn nên người mẹ đã nhảy từ tầng 7 của bệnh viện xuống đất.

Người mẹ nhảy lầu tự tử khi đưa con nhỏ vào bệnh viện cấp cứu - Ảnh: Internet

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Bệnh viện Nhi Nam Định xác nhận với Helino, tại bệnh viện có xảy ra sự việc trên nhưng chưa có thông tin cụ thể.

Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, sự việc đã nhận được sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng. Rất nhiều người để lại bình luận chia buồn và bày tỏ sự thương xót đối với nạn nhân cùng gia đình.

Vào đầu năm nay, tại Đắk Lắk cũng xảy ra vụ việc nhảy lầu tự tử tại bệnh viện. Theo đó, vào trưa 1/2 ông T.X (53 tuổi, ngụ huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) được gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu trong tình trạng tụ máu ở não, nứt sọ.

Người đàn ông nhảy từ tầng 9 bệnh viện khi các bác sĩ đang thăm khám - Ảnh: Internet

Đến khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, trong lúc các bác sĩ đang thăm khám thì ông X. chạy ra hành lang bệnh viện và nhảy xuống đất. Mặc dù các bác sĩ đã cố gắng cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Được biết trước đó ông X. đập đầu tự tử nên bị thương. Khi người nhà đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu thì xảy ra sự việc đau lòng trên.

Lời nhắn thắt lòng của bé trai 11 tuổi đòi nhảy lầu: ‘Họ nói con không có bố, bố của con sẽ trở thành bố của người khác’ Biết được bố mẹ không còn sống chung, cậu bé đã leo lên tầng 7 định tự tử. Khi được cảnh sát khuyên ngăn, em yêu cầu được gặp bố và hy vọng có thể hàn gắn gia đình mình.

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