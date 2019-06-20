Lời nhắn thắt lòng của bé trai 11 tuổi đòi nhảy lầu: ‘Họ nói con không có bố, bố của con sẽ trở thành bố của người khác’

Thế giới 20/06/2019 17:13

Biết được bố mẹ không còn sống chung, cậu bé đã leo lên tầng 7 định tự tử. Khi được cảnh sát khuyên ngăn, em yêu cầu được gặp bố và hy vọng có thể hàn gắn gia đình mình.

Khi gia đình tan vỡ, những đứa con luôn là người bị tổn thương nhiều nhất. Chính vì vậy, khi nghe tin bố mẹ ly hôn, nhiều đứa trẻ nghĩ đến những cách tiêu cực để ngăn cản. Điển hình như cậu bé 11 tuổi trong câu chuyện dưới đây.

Vào khoảng 6 giờ 50 phút sáng 17/6, cậu bé 11 tuổi tên Tiểu Hoa (ngụ Tứ Xuyên, Trung Quốc) đã trèo lên tầng 7 của một ngôi nhà cao tầng với ý định nhảy lầu tự tử. May mắn là người đi đường đã kịp phát hiện và gọi đến cơ quan chức năng trình báo sự việc.

Khi cảnh sát đến gần, cậu bé tiết lộ em muốn nhảy lầu tự tử để bố xuất hiện vì em đã không được gặp bố mình nhiều ngày. Đứa trẻ cũng hy vọng hành động của mình có thể giúp hàn gắn tình cảm bố mẹ.

Lời nhắn thắt lòng của bé trai 11 tuổi đòi nhảy lầu: ‘Họ nói con không có bố, bố của con sẽ trở thành bố của người khác’ - Ảnh 1
Bé trai leo lên tầng 7 ngôi nhà định tự tử để hàn gắn mối quan hệ của bố mẹ - Ảnh: Internet

Ngay khi nhận được tin báo từ cảnh sát, mẹ cậu bé đã nhanh chóng có mặt, an ủi để bé vào trong. Tuy nhiên Tiểu Hoa vẫn nhất quyết đợi bố xuất hiện. Sau đó, người mẹ đã gọi video cho hai bố con nhìn thấy nhau nhưng vì điện thoại người bố hết pin nên bị gián đoạn.

Theo chia sẻ của một cảnh sát thì lúc điện thoại tắt, cậu bé đã trở nên lạc lõng, thất vọng. Bé nói rằng: “Con muốn có một ngôi nhà hoàn chỉnh có cả bố và mẹ”. Muốn được gặp bố, em không cho cảnh sát đến gần dù mẹ khóc lóc không ngừng. Sau đó, nhân cơ hội Tiểu Hoa không chú ý, cảnh sát đã đưa bé vào trong.

Được biết, trước đây gia đình Tiểu Hoa rất êm ấm nhưng sau đó bố mẹ em lại thường xuyên cãi nhau. Người bố đôi khi đi chơi nhiều ngày không về nhà.

Lời nhắn thắt lòng của bé trai 11 tuổi đòi nhảy lầu: ‘Họ nói con không có bố, bố của con sẽ trở thành bố của người khác’ - Ảnh 2
May mắn là cuối cùng lực lượng chức năng cũng cứu được Tiểu Hoa - Ảnh: Internet

Vào tối 14/6, sau khi đi siêu thị về, mẹ Tiểu Hoa không nhìn thấy con đâu mà chỉ thấy một mảnh giấy đặt trên bàn: “Mẹ ơi, con đã đi xe buýt hai ngày nay. Nhiều người nói rằng con không có bố. Họ nói bố của con sẽ trở thành bố của người khác. Con sẽ đi tìm bố”.

Trên thực tế, bố mẹ Tiểu Hoa đã ly hôn từ năm 2018, nhưng vì sợ con buồn nên cả hai không nói. Đến khi người bố chuyển hết quần áo đi, đứa trẻ mới cảm nhận được rằng gia đình mình sẽ không còn êm ấm.

Sau khi sự việc xảy ra, bố mẹ Tiểu Hoa đã ngồi lại nói chuyện với nhau. Tuy nhiên, ông bố cho rằng đây là kế hoạch của vợ cũ và kiên quyết không trở về.

Nữ sinh lớp 11 uống thuốc tự tử vì bị vu khống, xúc phạm trên Facebook: ‘Đồ con không cha, xinh đẹp thì đi làm điếm mà kiếm tiền’

Nữ sinh lớp 11 uống thuốc tự tử vì bị vu khống, xúc phạm trên Facebook: ‘Đồ con không cha, xinh đẹp thì đi làm điếm mà kiếm tiền’

Không chịu được những lời bịa đặt, xúc phạm trên Facebook, nữ sinh lớp 11 đã tìm đến cái chết.

Xem thêm
Từ khóa:   bố mẹ ly hôn nhảy lầu tự tử câu chuyện gây bão

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 2 giờ 0 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 3 giờ 0 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 4 giờ 0 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 30 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 5 giờ 0 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 5 giờ 30 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 0 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 6 giờ 0 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 6 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích