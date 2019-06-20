Lời nhắn thắt lòng của bé trai 11 tuổi đòi nhảy lầu: ‘Họ nói con không có bố, bố của con sẽ trở thành bố của người khác’

Vào khoảng 6 giờ 50 phút sáng 17/6, cậu bé 11 tuổi tên Tiểu Hoa (ngụ Tứ Xuyên, Trung Quốc) đã trèo lên tầng 7 của một ngôi nhà cao tầng với ý định nhảy lầu tự tử . May mắn là người đi đường đã kịp phát hiện và gọi đến cơ quan chức năng trình báo sự việc.

Khi gia đình tan vỡ, những đứa con luôn là người bị tổn thương nhiều nhất. Chính vì vậy, khi nghe tin bố mẹ ly hôn , nhiều đứa trẻ nghĩ đến những cách tiêu cực để ngăn cản. Điển hình như cậu bé 11 tuổi trong câu chuyện dưới đây.

Ngay khi nhận được tin báo từ cảnh sát, mẹ cậu bé đã nhanh chóng có mặt, an ủi để bé vào trong. Tuy nhiên Tiểu Hoa vẫn nhất quyết đợi bố xuất hiện. Sau đó, người mẹ đã gọi video cho hai bố con nhìn thấy nhau nhưng vì điện thoại người bố hết pin nên bị gián đoạn.

Khi cảnh sát đến gần, cậu bé tiết lộ em muốn nhảy lầu tự tử để bố xuất hiện vì em đã không được gặp bố mình nhiều ngày. Đứa trẻ cũng hy vọng hành động của mình có thể giúp hàn gắn tình cảm bố mẹ.

Theo chia sẻ của một cảnh sát thì lúc điện thoại tắt, cậu bé đã trở nên lạc lõng, thất vọng. Bé nói rằng: “Con muốn có một ngôi nhà hoàn chỉnh có cả bố và mẹ”. Muốn được gặp bố, em không cho cảnh sát đến gần dù mẹ khóc lóc không ngừng. Sau đó, nhân cơ hội Tiểu Hoa không chú ý, cảnh sát đã đưa bé vào trong.

Được biết, trước đây gia đình Tiểu Hoa rất êm ấm nhưng sau đó bố mẹ em lại thường xuyên cãi nhau. Người bố đôi khi đi chơi nhiều ngày không về nhà.

May mắn là cuối cùng lực lượng chức năng cũng cứu được Tiểu Hoa - Ảnh: Internet

Vào tối 14/6, sau khi đi siêu thị về, mẹ Tiểu Hoa không nhìn thấy con đâu mà chỉ thấy một mảnh giấy đặt trên bàn: “Mẹ ơi, con đã đi xe buýt hai ngày nay. Nhiều người nói rằng con không có bố. Họ nói bố của con sẽ trở thành bố của người khác. Con sẽ đi tìm bố”.

Trên thực tế, bố mẹ Tiểu Hoa đã ly hôn từ năm 2018, nhưng vì sợ con buồn nên cả hai không nói. Đến khi người bố chuyển hết quần áo đi, đứa trẻ mới cảm nhận được rằng gia đình mình sẽ không còn êm ấm.

Sau khi sự việc xảy ra, bố mẹ Tiểu Hoa đã ngồi lại nói chuyện với nhau. Tuy nhiên, ông bố cho rằng đây là kế hoạch của vợ cũ và kiên quyết không trở về.