Người cậu chở cháu đi học về thì không may gặp tai nạn thương tâm khiến 1 bé tử vong tại chỗ, bé còn lại bị thương nặng. Người cậu may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Chiều qua (3/10), tại khu vực đường Tô Ký (quận 12) theo hướng đi cầu vượt Quang Trung (Gò Vấp) vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm.

Theo đó, vào khoảng 18 giờ cùng ngày, người đàn ông điều khiển xe máy chở theo 2 cháu bé (1 trai 1 gái) lưu thông trên tuyến đường trên. Khi vừa qua khỏi giao lộ với đường Trung Mỹ Tây 13 (phường Trung Mỹ Tây, quận 12) khoảng 200m thì xảy ra va chạm với chiếc xe máy cùng chiều. Vụ va chạm khiến cả ba ngã xuống đường và bị một chiếc xe container chạy đến tông trúng.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến 2 em nhỏ thương vong - Ảnh: Internet

Vụ tai nạn giao thông khiến bé gái tử vong tại chỗ, bé trai bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu. Còn người đàn ông may mắn chỉ bị xây xát nhẹ. Theo thông tin trên Tổ quốc, hai cháu bé vừa được người cậu chở về sau giờ tan học.

Được biết 2 nạn nhân đang trên đường đi học về - Ảnh: Internet

Ngay khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt để điều tiết giao thông, xử lý hiện trường. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn mới được xử lý xong.

Cách đây không lâu tại Hải Dương cũng vừa xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 học sinh lớp 10 tử vong.

Theo đó vào khoảng 12 giờ trưa 30/9, sau khi tan học em L. (lớp 10A) và em T. (lớp 10H), cùng học tại trường THPT Nam Sách II, chạy xe trên QL5B từ trường về hướng xã Phú Điền.

2 học sinh lớp 10 bị xe tải tông tử vong trên đường đi học về - Ảnh: Internet

Khi đi đến đoạn thôn Hoàng Giáp (xã An Lâm), một ô tô tải đi ngược chiều bất ngờ lao vào đoàn người trên đường. Vụ va chạm khiến 5 người thương vong. Trong đó 2 em L. và T. tử vong tại chỗ, 3 người khác bị thương.

Hoàn cảnh đáng thương của bé trai 5 tuổi tử vong dưới sông: Mẹ mất vì tai nạn, cha ở tù Sau nhiều giờ tìm kiếm, người thân phát hiện bé trai 5 tuổi chết đuối thương tâm dưới sông Hương. Gia đình nạn nhân có hoàn cảnh vô cùng đáng thương.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hinh-anh-dau-xot-gap-tai-nan-khi-duoc-cau-cho-di-hoc-ve-2-chau-be-thuong-vong-339879.html