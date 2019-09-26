Sau nhiều ngày bất tỉnh, nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ tai nạn thương tâm tại Hà Nội khiến 4 người thương vong đã tỉnh lại.

Liên quan đến vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào chiều 22/9 tại Quốc lộ 18, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội khiến 4 người cùng gia đình thương vong, trong đó 3 mẹ con tử vong tại chỗ, nạn nhân duy nhất sống sót - anh N.V.T. (sinh năm 1994, ở xã Ngọc Thanh, Thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) đã tỉnh lại sau 3 ngày được cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Theo thông tin trên Trí thức trẻ, vì lo lắng cho sức khỏe của anh T. nên người nhà chưa dám tiết lộ thông tin vợ và 2 con của anh đã tử vong. Mặc dù hiện tại nạn nhân đã tỉnh và nhận biết được người thân nhưng vẫn phải thở máy và ăn bằng đường ống.

Anh T. là nạn nhân duy nhất sống sót sau vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Trí thức trẻ Được biết anh T. là con lớn trong gia đình có 2 anh em. Cách đây vài năm, bố anh bị tai nạn qua đời. Sau khi em gái kết hôn, anh T. lấy vợ và sống cùng mẹ. Vợ chồng anh T. có 2 con. Hai vợ chồng đi làm cho một công ty nhỏ. Cách đây 2 năm, họ dùng tiền tiết kiệm và vay mượn khắp nơi để xây một ngôi nhà nhỏ. Chưa được bao lâu, vụ tai nạn kinh hoàng đã cướp đi mạng sống của 3 người trong gia đình. Sau tai nạn, anh T. bị đa chấn thương. Trong đó, vết thương ở phổi do xương sườn gãy đâm vào là nặng nhất. Ngoài ra, ngón tay út của bàn tay phải cũng phải bỏ 1 đốt. Nếu tình hình tiến triển không tốt thì có nguy cơ phải bỏ cả ngón tay. Để có tiền chữa trị cho anh T., người thân đã phải gom góp, vay mượn khắp nơi.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào chiều 22/9 - Ảnh: Internet Như thông tin trước đó đã đưa, vào chiều 22/9, anh N.V.T điều khiển xe máy chở theo vợ là T.T.T. (sinh năm 1993) và 2 con là N.G.B. (sinh năm 2015) và N.G.H. (sinh năm 2018) đi trên Quốc lộ 18 theo hướng Bắc Ninh - Vĩnh Phúc. Khi đi đến địa bàn thôn Đông, xã Phú Minh thì bất ngờ gặp tai nạn khiến chị T. và bé B. tử vong tại chỗ. Bé H. và anh T. được người dân đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, vì vết thương quá nặng nên bé H. đã tử vong sau đó.

Xót lòng đám tang đẫm nước mắt của 3 mẹ con tử vong trong vụ tai nạn ở Hà Nội Liên quan đến vụ tai nạn xảy ra vào tối ngày 22/9 tại quốc lộ 18 đoạn đi qua xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội làm 3 mẹ con trong một gia đình tử vong, người bố bị thương nặng, chiều ngày 23/9, gia đình nạn nhân đã tổ chức tang lễ tiễn đưa các nạn nhân về nơi an nghỉ.

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