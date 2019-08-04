Hình ảnh đoạn clip ghi lại vụ tai nạn kinh hoàng ngay trước cổng chợ Chư Sê (Gia Lai) khiến 4 người thiệt mạng và 1 người bị thương khiến nhiều người bàng hoàng.

Rạng sáng hôm qua (3/8) tại cổng chợ Chư Sê, Gia Lai xảy ra một vụ tai nạn kinh hoàng khiến 4 người chết, 1 người tử vong.

Danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông được xác định là bà Phạm Thị Hoa (sinh năm 1961), Phạm Văn Thái (sinh năm 1975), Phạm Thị Sinh Châu (sinh năm 1961), bà Nguyễn Thị The (sinh năm 1958). Trong đó, bà Nguyễn Thị The tử vong tại bệnh viện còn 3 nạn nhân còn lại tử vong tại chỗ. Ngoài ra, còn một nạn nhân khác là bà Lê Thị Hiền (sinh năm 1965) hiện đang được cấp cứu trong bệnh viện.

Clip xe khách lao vào chợ khiến 4 người tử vong - Nguồn: Vietnamnet

Theo hình ảnh trong đoạn clip, vào thời điểm xảy ra tai nạn, trời đang đổ mưa. Chiếc xe khách bất ngờ lao tới, tông trúng và kéo lê một số người đang di chuyển ven đường. Ngay khi xảy ra tai nạn, người dân xung quanh hoảng sợ, bỏ cả đồ đạc, bế con bỏ chạy.

Vụ tai nạn kinh hoàng khiến 4 người tử vong, 1 người bị thương - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ Công an nhân dân, vào khoảng 6 giờ 15 phút ngày xảy ra sự việc, chiếc xe khách do tài xế Nguyễn Văn Nhất (sinh năm 1979, trú tại tỉnh Phú Thọ) điều khiển xe lưu thông theo hướng TP. Pleiku đi Đắk Lắk. Lúc này trên xe có 24 hành khách. Vào thời điểm trên, khi điều khiển xe chạy đến khu vực Km 1634 + 500 trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai thì tài xế phát hiện một người đàn ông điều khiển xe mô tô đi ngang đường.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang làm rõ, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn - Ảnh: Internet

Vì quá bất ngờ nên tài xế Nhất đã đạp phanh, thắng gấp. Do lúc này trời mưa đường trơn trượt nên xe lao vào lề phải, tông vào một số người dân buôn bán ven đường. Cũng theo nguồn tin trên, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế Nhật âm tính với các chất kích thích, trong người cũng không có nồng độ cồn.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ sự việc.

Gia Lai: Xe khách lao thẳng vào chợ khiến nhiều người thương vong vì không kịp chạy Sáng nay tại Gia Lai xảy ra một vụ tai nạn kinh hoàng khiến ít nhất 3 người tử vong, nhiều người bị thương nặng.

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