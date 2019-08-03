Gia Lai: Xe khách lao thẳng vào chợ khiến nhiều người thương vong vì không kịp chạy

Xã hội 03/08/2019 08:56

Sáng nay tại Gia Lai xảy ra một vụ tai nạn kinh hoàng khiến ít nhất 3 người tử vong, nhiều người bị thương nặng.

Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào khoảng 6 giờ sáng nay (3/8) tại một khu chợ ven đường ở thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai). Vào thời điểm trên, nhiều người đang tụ tập mua bán thì bất ngờ bị một chiếc xe khách của nhà xe Văn Năm mang biển số 19B-00918, đang lưu thông trên quốc lộ 14 tông phải.

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Khu chợ xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng vào sáng nay - Ảnh: NLĐ

Theo thông tin ban đầu, chiếc xe khách đang lưu thông theo hướng Bắc – Nam, khi chạy đến địa điểm trên thì mất lái, lao thẳng vào khu chợ, tông trúng nhiều người đang có mặt ở đó.

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Vụ tai nạn khiến ít nhất 3 người tử vong, nhiều người bị thương, hàng loạt phương tiện giao thông bị hư hỏng nặng - Ảnh: ATGT

Theo thông tin trên Người lao động, vụ tai nạn giao thông khiến ít nhất 3 người tử vong tại chỗ, nhiều người khác bị thương được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, chiếc xe khách bị hư hỏng phần đầu, nhiều phương tiện khác bị tông gãy nát, mảnh vỡ văng tung tóe khắp nơi.

Được biết, mặc dù khu vực này có chợ nhưng người dân thường tràn ra đường để buôn bán. Ngay sau khi nhận được thông tin từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và điều tiết giao thông.

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Từ khóa:   tai nạn giao thông gia lai

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