Vụ tai nạn thương tâm khiến 4 người trong gia đình thương vong. Vợ cùng 2 đứa con tử vong, người chồng bị thương nặng.

Trao đổi với báo chí, một lãnh đạo công an xã Phú Minh (huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến 4 người trong cùng 1 gia đình thương vong.

Cụ thể, theo Người lao động, vào khoảng 17 giờ hôm qua (22/9), anh N.V.T (26 tuổi, ở xã Ngọc Thanh, TX Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) điều khiển xe máy chở vợ cùng 2 con nhỏ lưu thông trên Quốc lộ 18. Khi đi đến địa phận xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn thì bất ngờ xảy ra tai nạn khiến cả gia đình ngã xuống đường.

Vụ tai nạn thương tâm khiến 3 người trong gia đình tử vong, 1 người bị thương nặng - Ảnh: Internet

Vụ tai nạn giao thông khiến vợ và con trai 5 tuổi của anh T. tử vong tại chỗ. Con gái 1 tuổi và anh T. được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, vì vết thương quá nặng, bé gái đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi nhận được tin báo từ người dân, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn xe máy thương tâm này.

Tai nạn thương tâm khiến 3 người tử vong

Cách đây không lâu, tại Tiền Giang cũng vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm tương tự khiến 3 người trong gia đình tử vong. Theo đó, vào khoảng 10 giờ ngày 21/8, anh Nguyễn Văn Nam (37 tuổi, ngụ ấp Mỹ Hưng C, xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) điều khiển xe gắn máy chở vợ là chị Trần Thị Huyền Trân (41 tuổi) và con là Nguyễn Trường An (5 tuổi) lưu thông trên Quốc lộ 1A từ hướng Trung Lương miền Tây.

3 người trong gia đình tử vong sau va chạm với xe bồn - Ảnh: Internet

Khi anh Nam chạy đến địa bàn xã An Cư, huyện Cái Bè thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe bồn. Vụ tai nạn khiến chị Trân và bé An ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Riêng anh Nam bị trọng thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch và tử vong sau đó.

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