Nghệ An: Con trai 16 tuổi dùng cào lúa đánh bố tử vong, gia đình báo chết do tai nạn

Xã hội 18/08/2019 14:15

Con đánh bố tử vong bằng cào lúa nhưng vì quá sợ hãi nên gia đình trình báo với cơ quan chức năng rằng nạn nhân qua đời vì tai nạn.

Hôm nay (18/8), Cơ quan CSĐT Công an huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Vi Văn Thanh (sinh năm 2003, trú bản kẻ Gia, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông) về hành vi giết người. Vi Văn Thanh là nghi can trong vụ án con đánh bố tử vong xảy ra tại địa phương.

Theo thông tin từ Người đưa tin, vào khoảng 1 giờ ngày 21/7, Công an huyện Con Cuông nhận được tin báo ông V.V.D (bố của Vi Văn Thanh) tử vong với nhiều tình tiết bất thường. Trong khi đó, gia đình nạn nhân đã trình báo với chính quyền địa phương nguyên nhân ông D. tử vong là do tai nạn.

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Mâu thuẫn gia đình, con đánh bố tử vong - Ảnh minh họa: Internet

Ngay khi nhận được tin, Công an huyện Con Cuông và Công an tỉnh Nghệ An đã cử lực lượng chức năng xuống hiện trường để phối hợp với Công an xã Thạch Ngàn điều tra vụ việc. 

Kết quả khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường cho thấy nạn nhân không phải tử vong do tai nạn. Dựa vào các chứng cứ tìm được, cơ quan công an đã xác định Vi Văn Thanh là nghi phạm trong vụ án giết người và bắt giữ đối tượng này.

Tại cơ quan điều tra, Vi Văn Thanh khai vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 20/7, do mâu thuẫn gia đình nên đối tượng dùng cào lúa làm bằng gỗ đánh vào phần đầu phía bên trái của bố. Vì cú đánh quá mạnh nên ông D. gục tại chỗ. Mặc dù người nhà đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng ông không qua khỏi. Trong lúc hốt hoảng, gia đình đã vội vàng báo tử lên chính quyền với nguyên nhân mất là do bị tai nạn để che giấu mọi chuyện. Tuy nhiên sau đó không lâu vụ việc đã bị phát hiện.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

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Từ khóa:   Nghệ An mâu thuẫn gia đình vụ án giết người

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