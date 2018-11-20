“Đây là bác bảo vệ ở chỗ Circle K mình đang làm, tầm 65 -70 tuổi, hôm nay tình cờ nghe được câu chuyện của bác.

Mấy ngày qua, câu chuyện do một người dùng mạng xã hội có tên G. chia sẻ đã làm cộng đồng mạng "dậy sóng":

Nó gia hạn cho bác bảo vệ rằng trong vòng 2 ngày phải đưa nó 1 triệu 500 nghìn mua quần áo, nếu không cứ về nhà là nó đánh đập, tối qua bị đánh xong bác đi lang thang, sáng nay gặp bác thì bác đang gọi cho ai đó, nói bác không muốn sống nữa và nói mình thương nó hết lòng mà giờ nó đối xử như vậy với mình, không lẽ 2 cha con cứ đánh nhau hoài.

Chuyện là thằng con trai của bác đã cắt hết quần áo, sau đó còn đánh đập chính cha ruột của mình chỉ vì không đưa tiền cho nó mua quần áo.

Lời khuyên cho những ai đã và đang có những suy nghĩ và hành động giống thằng con trai của bác thì hãy một lần nhìn lại, cha mẹ đã cực khổ nuôi mình bao nhiêu năm trời, không phải để mình báo hiếu cách đó, đừng vì nhu cầu cá nhân mà làm ảnh hưởng đến nhân cách.

Hãy trân trọng cha mẹ”.

Hình ảnh bác bảo vệ được một sinh viên chụp lại - Ảnh: Facebook

Chỉ sau vài giờ đăng tải, câu chuyện đã thu hút đông đảo sự quan tâm của cư dân mạng. Ai nấy đều vô cùng bức xúc, chỉ trích kịch liệt người con trai trong câu chuyện.

Tuy nhiên, trên Saostar, bác Hồ Cầm, 70 tuổi cho biết con trai (anh Dũng, 27 tuổi) không hề đánh mình. Thực tế, hai cha con cãi nhau do túng thiếu tiền bạc.

Theo đó, vào ngày xảy ra sự việc, bác Cầm trở về nhà muộn hơn thường ngày. Nghĩ bố bỏ rơi mình nên anh Dũng bức xúc lấy kéo cắt quần áo của cha. Khi trở về nhà, vì quá đau lòng nên bác Cầm lấy đồ đạc bỏ đi, ngủ liên tục dưới hầm gửi xe hai ngày liền. Bác cũng cho biết thêm, anh Dũng không hề đánh mà chỉ cắt quần áo.

Nguyên nhân khiến hai cha con xích mích là do cách đó vài ngày, Dũng xin 2 triệu để mua quần áo, son phấn để đi làm nhưng bác Cầm không có.

Được biết, bác Hồ Cầm từng có cuộc sống giàu có, hạnh phúc. Tuy nhiên, sau đó vợ bác đột ngột mắc bệnh ung thư và qua đời khi con trai nhỏ mới 5 tuổi. Từ đó, gia đình dần rơi vào cảnh nghèo khó. Để có tiền nuôi con, bác Cầm xin làm bảo vệ với mức lương 5 triệu đồng mỗi tháng.

Cách đây 3 năm, Dũng quyết định sang Malaysia làm việc và nuôi ý định chuyển giới. Tuy nhiên hơn 5 tháng trước, Dũng bị bắt ở Malaysia vì lao động trái phép. Không chỉ bị đuổi về nước mà toàn bộ tài sản cũng bị tịch thu.