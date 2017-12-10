Vì hay uống rượu nên ông N. đã bị con trai đánh mẻ bánh chè, xương ống chân, gãy xương sườn, người bầm tím phải nhập viện điều trị.

Hôm qua (8/12), ông Phạm Văn Kiên, Trưởng Công an xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đã xác nhận thông tin vụ con hành hung cha xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin từ Người Lao Động, vào ngày 22/11, sau khi ông N. uống rượu, nói chuyện thiếu kiểm soát dẫn đến việc bị con trai đánh đập dã man dẫn đến mẻ xương bánh chè, xương ống chân, người bầm tím và gãy một xương sườn. Đến nay, ông N. vẫn đang nằm điều trị tại bệnh viện.

Ông Kiên còn cho biết thêm, khi sự việc xảy ra ông N. nói với mọi người là bản thân bị ngã nên không trình báo sự việc với cơ quan công an. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân sống xung quanh, người khiến ông N. bị thương là con của ông.

Sau khi nhận được thông tin trên, Công an huyện Hưng Nguyên đã mời con ông N. lên trụ sở làm việc. Bên cạnh đó, công an huyện cũng đã đưa nạn nhân đi giám định tỷ lệ thương tật.

Liên quan đến vụ việc, ông Phan Hữu Đạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hưng Lợi cho biết xã đã báo vụ việc lên huyện. Hiện Công an huyện Hưng Nguyên đang điều tra, làm rõ sự việc.

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