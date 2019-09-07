Cảnh tượng đau lòng: Mẹ khóc ngất bên thi thể con trai 19 tuổi tử vong sau tai nạn

Xã hội 07/09/2019 10:50

Hay tin con trai tử vong trong vụ tai nạn thương tâm, người mẹ nhanh chóng chạy đến hiện trường, khóc ngất bên thi thể.

Vào khoảng 23 giờ 30 phút tối qua (6/9) trên đường 22 tháng 12 phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến 1 nam thanh niên 19 tuổi tử vong.

Vào thời điểm trên, thanh niên N.X.N (19 tuổi, quê  Đắk Lắk) điều khiển xe máy lưu thông trên đường 22 tháng 12 theo hướng ra quốc lộ 13. Khi đến đoạn trước trường THPT Trần Văn Ơn, phường Thuận Giao, vì không làm chủ được tốc độ nên N. tông vào đuôi xe máy chạy cùng chiều do anh Nguyễn Thanh Tuấn (34 tuổi, quê tỉnh An Giang) điều khiển.

tai nan thuong tam 1
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến 2 người thương vong - Ảnh: Internet

Vụ tai nạn giao thông khiến cả 2 nạn nhân ngã ra đường. Sau cú va chạm mạnh, N. văng về phía trước, tử vong tại chỗ còn anh Tuấn bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Khi nghe tin con trai 19 tuổi tử vong, người mẹ nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Chứng kiến cảnh bà gào góc thảm thiết bên thi thể con trai, nhiều người không khỏi xót xa.

tai nan thuong tam 2
Người mẹ khóc ngất khi hay tin con trai 19 tuổi tử vong - Ảnh: Internet

Nhận được thông tin từ người dân, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt để điều tra, làm rõ vụ việc. Tại hiện trường, hai xe máy hư hỏng nặng, thi thể nạn nhân nằm ngay trên miệng cống. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Thời gian vừa qua xảy ra khá nhiều vụ tai nạn thương tâm khiến người dân lo ngại. 

Mẹ khóc ngất bên thi thể con sau tai nạn 2 xe tải đấu đầu

Vào ngày 13/4, tại Km45, thuộc đường nối số 2 cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với Hà Nội - Hải Phòng, thuộc thôn 5 xã Đinh Xá, TP Phủ Lý, Hà Nam xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe ben và xe tải. 

tai nan thuong tam 3
Chứng kiến cảnh người mẹ gào khóc bên thi thể con trai sau tai nạn, ai nấy đều không khỏi đau lòng - Ảnh: Internet

Cú va chạm khiến tài xế T.T.H (sinh năm 1996, trú tại huyện Lý Nhân) tử vong tại chỗ. Trước thời điểm xảy ra tai nạn, mẹ nạn nhân chạy xe máy trước xe của con. Nhìn thấy con tử vong, người mẹ ôm thi thể con gào khóc thảm thiết.

Người thân khóc ngất bên thi thể người phụ nữ bị tông tử vong khi đang đi bộ

Người thân khóc ngất bên thi thể người phụ nữ bị tông tử vong khi đang đi bộ

Chứng kiến cảnh người thân khóc ngất bên thi thể người phụ nữ tử vong trong vụ tai nạn thương tâm, ai nấy đều không khỏi xót xa.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 22 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 52 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 1 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 2 giờ 52 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 52 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 4 giờ 52 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 5 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản