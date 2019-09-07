Hay tin con trai tử vong trong vụ tai nạn thương tâm, người mẹ nhanh chóng chạy đến hiện trường, khóc ngất bên thi thể.

Vào khoảng 23 giờ 30 phút tối qua (6/9) trên đường 22 tháng 12 phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến 1 nam thanh niên 19 tuổi tử vong. Vào thời điểm trên, thanh niên N.X.N (19 tuổi, quê Đắk Lắk) điều khiển xe máy lưu thông trên đường 22 tháng 12 theo hướng ra quốc lộ 13. Khi đến đoạn trước trường THPT Trần Văn Ơn, phường Thuận Giao, vì không làm chủ được tốc độ nên N. tông vào đuôi xe máy chạy cùng chiều do anh Nguyễn Thanh Tuấn (34 tuổi, quê tỉnh An Giang) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến 2 người thương vong - Ảnh: Internet Vụ tai nạn giao thông khiến cả 2 nạn nhân ngã ra đường. Sau cú va chạm mạnh, N. văng về phía trước, tử vong tại chỗ còn anh Tuấn bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Khi nghe tin con trai 19 tuổi tử vong, người mẹ nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Chứng kiến cảnh bà gào góc thảm thiết bên thi thể con trai, nhiều người không khỏi xót xa.

Người mẹ khóc ngất khi hay tin con trai 19 tuổi tử vong - Ảnh: Internet Nhận được thông tin từ người dân, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt để điều tra, làm rõ vụ việc. Tại hiện trường, hai xe máy hư hỏng nặng, thi thể nạn nhân nằm ngay trên miệng cống. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ. Thời gian vừa qua xảy ra khá nhiều vụ tai nạn thương tâm khiến người dân lo ngại. Mẹ khóc ngất bên thi thể con sau tai nạn 2 xe tải đấu đầu Vào ngày 13/4, tại Km45, thuộc đường nối số 2 cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với Hà Nội - Hải Phòng, thuộc thôn 5 xã Đinh Xá, TP Phủ Lý, Hà Nam xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe ben và xe tải. Chứng kiến cảnh người mẹ gào khóc bên thi thể con trai sau tai nạn, ai nấy đều không khỏi đau lòng - Ảnh: Internet Cú va chạm khiến tài xế T.T.H (sinh năm 1996, trú tại huyện Lý Nhân) tử vong tại chỗ. Trước thời điểm xảy ra tai nạn, mẹ nạn nhân chạy xe máy trước xe của con. Nhìn thấy con tử vong, người mẹ ôm thi thể con gào khóc thảm thiết.

Người thân khóc ngất bên thi thể người phụ nữ bị tông tử vong khi đang đi bộ Chứng kiến cảnh người thân khóc ngất bên thi thể người phụ nữ tử vong trong vụ tai nạn thương tâm, ai nấy đều không khỏi xót xa.

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