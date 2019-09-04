Chứng kiến cảnh người thân khóc ngất bên thi thể người phụ nữ tử vong trong vụ tai nạn thương tâm, ai nấy đều không khỏi xót xa.

Mới đây, trao đổi với báo chí, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết đơn vị này đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và người đi bộ trên Quốc lộ 1. Vụ tai nạn thương tâm khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ. Theo đó, vào khoảng 13 giờ 30 phút hôm qua (3/9), tài xế Nguyễn Văn Thừa (34 tuổi, ngụ xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) điều khiển xe tải đi theo hướng từ cầu Mỹ Thuận về TP.HCM. Khi chạy đến đoạn thuộc xã Dưỡng Điềm, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, chiếc xe này bất ngờ lao lên vỉa hè, tông vào hệ thống biển báo hiệu rồi tông tiếp vào một người phụ nữ đang đi bộ. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Kiều (38 tuổi, ngụ xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long). Vụ tai nạn khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến người phụ nữ chết thảm - Ảnh: Internet Sau đó, chiếc xe tải lại tiếp tục lao vào nhà ông Nguyễn Ngọc Nguyện (54 tuổi) rồi mới dừng lại. Tại hiện trường, biển báo hiệu bị hư hỏng nặng, nhiều đồ đạc trong nhà ông Nguyện cũng bị thiệt hại. Nghe tin chị Kiều tử vong, người thân nhanh chóng có mặt. Chứng kiến cảnh người thân ôm thi thể nạn nhân, than khóc thảm thiết ai nấy đều không khỏi đau lòng.

Sau khi nhận được tin vụ tai nạn, cơ quan chức năng cũng đã nhanh chóng đến hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy do ô tô tải bị mất phanh nên dẫn đến vụ tai nạn đau lòng. Trước đó, tại tỉnh Bình Phước cũng vừa xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một người phụ nữ và bé trai 4 tuổi tử vong. Theo đó, khuya 2/9 một chiếc xe tải chạy trên đường ĐT759 khi đến đoạn đường qua khu phố Phước Sơn (phường Phước Bình, thị xã Phước Long) thì xảy ra va chạm với chiếc xe máy chạy ngược chiều. Bị xe tải chạy ngược chiều tông trúng, hai dì cháu chết thảm - Ảnh: Internet Được biết chiếc xe máy do chị P.T.T.A (32 tuổi, trú tại Bình Phước) điều khiển, chở theo cháu trai 4 tuổi. Cú va chạm khiến bé trai văng xuống cống tử vong, chị A. bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, sau đó chị A. cũng đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Hình ảnh đau lòng: Người thân khóc ngất bên thi thể cụ ông 74 tuổi bị xe tải cán tử vong Nạn nhân của vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào sáng nay tại Đà Nẵng là cụ ông 74 tuổi. Chứng kiến cảnh người nhà gào khóc thảm thiết bên thi thể nạn nhân, ai nấy đều xót xa.

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