Sau khi 4 em nhỏ kéo nhau ra hồ tắm, 3 nạn nhân đã bị chết đuối thương tâm, trong đó có hai anh em ruột.

Sáng nay (7/8), trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Đức Hiền, Chủ tịch UBND xã Quảng Đông (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ chết đuối thương tâm khiến 3 em nhỏ tử vong. Các nạn nhân gồm Nguyễn Ngọc Khôi (sinh năm 2013), Nguyễn Ngọc Nguyên (sinh năm 2014) và Đặng Ngọc Dương (sinh năm 2012). Trong đó, Khôi và Nguyên là anh em ruột. Gia đình đưa thi thể 3 đứa trẻ chết đuối thương tâm về nhà lo hậu sự - Ảnh: Vietnamnet Theo thông tin trên Vietnamnet, vào chiều qua (6/8), vì trời nắng nên 4 em nhỏ rủ nhau ra hồ tắm. Sau đó, 1 em về trước còn 3 em tiếp tục ở lại tắm nhưng không may bị đuối nước. Đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, không thấy con về nên người nhà đi tìm. Sau một hồi tìm kiếm, mọi người bàng hoàng phát hiện thi thể các bé nằm dưới hồ.

Ngay khi nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt để làm rõ vụ việc. Sau khi hoàn thành các thủ tục, thi thể các nạn nhân đã được gia đình đưa về nhà lo hậu sự. Chứng kiến cảnh người nhà khóc ngất bên thi thể ba đứa trẻ, ai nấy đều vô cùng đau lòng. Thời gian vừa qua xảy ra khá nhiều vụ đuối nước liên quan đến trẻ em, gióng lên hồi chuông cảnh báo cho các bậc phụ huynh.

Bé trai 4 tuổi chết đuối khi đi tìm bà Vào ngày 5/8, tại thôn Tân Ấp, xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cũng vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm. Nạn nhân là bé trai 4 tuổi. Theo đó, vào ngày xảy ra sự việc bà Đinh Thị Niệm (sinh năm 1959) đi mò ốc tại khu vực khe Lèn. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, vì không thấy bà ngoại về nên bé Đ.M.Đ (sinh năm 2015) cùng người anh đi tìm bà. Tuy nhiên, trong lúc đi tìm, bé Đ. trượt chân ngã xuống vực nước sâu. Gia đình nạn nhân có hoàn cảnh vô cùng khó khăn - Ảnh: Internet Ngay sau đó, anh của Đ. đã nhanh chóng chạy về kêu cứu. Khi mọi người chạy ra đến nơi thì không nhìn thấy bé Đ. đâu. Phải đến 15 giờ cùng ngày mọi người mới tìm thấy thi thể nạn nhân. Được biết, do mẹ đi làm ăn xa nên bé Đ. phải ở với ông bà ngoại từ nhiều năm nay. Gia đình nạn nhân có hoàn cảnh vô cùng khó khăn.

Cô gái mặc quần ngắn ngủn, ngồi lên người bạn trai ôm hôn đắm đuối như đang trong nhà nghỉ gây bức xúc Không chỉ vô tư sờ soạng, cặp đôi còn thản nhiên hôn nhau nơi công cộng. Hình ảnh này khiến những người có mặt lúc đó không khỏi khó chịu.

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