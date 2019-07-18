Chiều qua, tại tỉnh Khánh Hòa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm. 4 nạn nhân chỉ từ 5 đến 7 tuổi, là cháu nội, cháu ngoại của ông Y Vư.

Trao đổi với báo chí vào chiều qua (17/7), ông Nguyễn Hùng Cường, Chủ tịch UBND xã Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa xác nhận tại thôn Ba Cẳng, xã Khánh Hiệp vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm.

Người nhà khóc ngất bên thi thể các em nhỏ trong vụ đuối nước thương tâm - Ảnh: NLĐ

Các nạn nhân gồm: Chơ Ao Y Huỳnh (sinh năm 2014), MCăng Y Phúc Thịnh (sinh năm 2013), MCăng Hren (sinh năm 2013) và MCăn Y Sang (sinh năm 2012) đều là cháu nội, cháu ngoại của ông Y Vư.

Theo thông tin trên Người lao động, vào buổi chiều ngày xảy ra sự việc, 5 đứa trẻ rủ nhau xuống ao nước trước nhà ông Y Vư để chơi. Trong lúc đùa nghịch, các bé không may trượt chân xuống ao. 4 nạn nhân tử vong, còn một em được người dân cứu kịp thời. Hiện nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Thời gian gần đây xảy ra khá nhiều vụ đuối nước thương tâm liên quan tới trẻ em, gióng lên hồi chuông cảnh báo cho các bậc phụ huynh.

3 anh em chết đuối vì trượt chân

Cách đây không lâu, tại huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương cũng vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm, nạn nhân là 3 anh em trong cùng một gia đình.

Cách đây ít ngày, tại Hải Dương cũng vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm - Ảnh: Internet

Cụ thể, vào khoảng 16 giờ chiều 8/7, 3 bé gồm Hoàng Lâm (8 tuổi), Phúc An (6 tuổi) và Anh Việt (7 tuổi) cùng ra cửa cống của thôn chơi nhưng không may bị trượt chân ngã xuống lòng cống. Sau đó không lâu, một nhóm thiếu niên đi tắm ở gần đó phát hiện có dép trên bờ nhưng không nhìn thấy người nên nghi có chuyện chẳng lành. Ngay lập tức các em đã hô hoán nhờ người tìm kiếm.

Ngay khi nhận được tin từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phối hợp với người dân tìm kiếm thi thể các nạn nhân và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, thi thể các bé được tìm thấy và đưa lên bờ. Được biết 3 nạn nhân là anh em họ với nhau.

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