4 người đuối nước thương tâm khi về nhà bạn chơi ở Phú Thọ: Chuyến đi định mệnh của nhóm sinh viên năm cuối

Xã hội 17/07/2019 11:53

Trong lúc về nhà bạn tổ chức sinh nhật, nhóm sinh viên ra sông Đà tắm thì bị đuối nước thương tâm.

Liên quan đến vụ đuối nước thương tâm tại Phú Thọ, cơ quan chức năng đã xác định danh tính của 4 nạn nhân.

Theo đó, 3 trong 4 nạn nhân đang là sinh viên đại học, bao gồm: Bùi Minh Hòa (sinh năm 1998), Hoàng Thanh Quảng (sinh năm 1998, đều trú tại Hà Đông, Hà Nội), Lê Quang Trung (sinh năm 1998, trú tại Triệu Sơn, Thanh Hóa) và Trần Quang Đức (sinh 2002, ngụ tại xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ).

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Nhóm sinh viên về quê bạn chơi thì bị đuối nước thương tâm - Ảnh: Internet

Nhân dịp nghỉ hè, nhóm sinh viên quê ở Thanh Hóa, Hà Nội về quê bạn ở xã Xuân Lộc chơi rồi rủ nhau đi tắm. Không may tai nạn đau lòng đã xảy ra.

Theo đó, vào khoảng 18 giờ hôm qua (16/7), 5 thanh niên rủ nhau đi tắm, 4 người xuống bơi còn 1 người ngồi trên bờ. Không may, 4 người bị cuốn vào dòng nước xoáy. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, thi thể các nạn nhân đã được cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ tìm thấy và bàn giao cho gia đình về lo hậu sự. Được biết, Quảng, Trung, Hòa đều là sinh viên năm 4 còn em Đức đang là học sinh lớp 11.

Chia sẻ trên Vietnamnet, Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc, ông Lê Quốc Kỳ cho biết cả 4 em đều biết bơi nhưng có thể vì xoáy nước bất ngờ xuất hiện khiến các em bị cuốn vào. Lúc này, thanh niên ở trên bờ đã hô hoán cầu cứu nhưng xung quanh đó chỉ có phụ nữ và trẻ em lại không có phao cứu hộ.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc.

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