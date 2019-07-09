Tại Hải Dương vừa xảy ra một vụ chết đuối thương tâm, nạn nhân là 3 anh em trong cùng một gia đình.

Trao đổi với báo chí, ông Trương Văn Núi, Chủ tịch UBND xã Minh Hòa (huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) xác nhận tại địa bàn vừa xảy ra một vụ chết đuối, nạn nhân là 3 anh em cùng nhà, trong đó có 2 anh em ruột. Hiện tại, thi thể các bé đã được tìm thấy và đưa về nhà để chuẩn bị hậu sự.

Theo đó, vào khoảng 16 giờ chiều qua (8/7), 3 bé gồm Hoàng Lâm (8 tuổi), Phúc An (6 tuổi) và Anh Việt (7 tuổi) rủ nhau ra cửa cống của thôn chơi nhưng không may bị trượt chân ngã xuống lòng cống. Được biết, đây là khu vực không có rào chắn và ít người qua lại nên không ai phát hiện.

Người dân tập trung tìm kiếm các nạn nhân trong vụ chết đuối - Ảnh: Internet

Sau đó không lâu, một số bạn trẻ khác đi tắm ở gần đó phát hiện có dép trên bờ nhưng không nhìn thấy người nên nghi ngờ có người chết đuối. Ngay lập tức các em đã hô hoán nhờ người đến tìm kiếm. Ngay khi nhận được tin từ người dân, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phối hợp với người dân tìm kiếm thi thể các nạn nhân và làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, thi thể của 3 bé được tìm thấy và đưa lên bờ.

Cũng trong chiều tối cùng ngày, lãnh đạo chính quyền địa phương và ban giám hiệu các trường đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình các nạn nhân và tổ chức đoàn phúng viếng.

Cách đây không lâu, tại Nam Định cũng vừa xảy ra một vụ chết đuối, nạn nhân cũng là 3 anh em trong cùng một gia đình. Cụ thể, các nạn nhân bao gồm: Em T.K.D (sinh năm 2007), T.M.Đ (sinh năm 2013, cùng ngụ xóm 6, xã Đắk Song, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) và em T.T.Y (sinh năm 2013, ngụ xóm 11, thôn Âm Sa, xã Nghĩa Phú). Cả 3 đều là cháu nội của ông T.V.T (sinh năm 1955, ngụ xóm 11, thôn Âm Sa, xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Hưng).

Nơi xảy ra vụ chết đuối khiến 3 anh em tử vong - Ảnh: Internet

Vào chiều 29/6, trong lúc người lớn không có ở nhà, 3 anh em ra ao nhà tắm nhưng không trèo lên bờ được dẫn đến chết đuối. Được biết, D. và Đ. là hai anh em ruột, được cha mẹ cho về quê nội chơi nhân dịp nghỉ hè.

Người thân khóc ngất khi hay tin 3 anh em chết đuối thương tâm trong ao nhà ông nội Cùng ra ao nhà ông nội tắm nhưng vì nước sâu nên cả 3 anh em chết đuối thương tâm, trong đó có hai anh em ruột.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-than-khoc-ngat-khi-tim-thay-thi-the-3-anh-em-chet-duoi-vi-truot-chan-330595.html