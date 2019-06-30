Người thân khóc ngất khi hay tin 3 anh em chết đuối thương tâm trong ao nhà ông nội

Xã hội 30/06/2019 15:39

Cùng ra ao nhà ông nội tắm nhưng vì nước sâu nên cả 3 anh em chết đuối thương tâm, trong đó có hai anh em ruột.

Hôm nay (30/6), trao đổi với báo chí, UBND huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn khiến 3 anh em chết đuối thương tâm.

Nạn nhân là em T.K.D (sinh năm 2007), T.M.Đ (sinh năm 2013, cùng ngụ xóm 6, xã Đắk Song, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) và em T.T.Y (sinh năm 2013, ngụ xóm 11, thôn Âm Sa, xã Nghĩa Phú). Cả 3 đều là cháu nội của ông T.V.T (sinh năm 1955, ngụ xóm 11, thôn Âm Sa, xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Hưng).

Theo đó, nhân dịp nghỉ hè, D. và Đ. được cha mẹ đang sống ở Đắk Nông cho về quê nội chơi. Chiều qua (29/6), nhân lúc không có ai ở nhà, hai anh em D. và Đ. cùng với Y. ra ao nhà tắm nhưng không trèo lên bờ được dẫn đến đuối nước. Vào thời điểm xảy ra sự việc, ông T. đã đi sang xã khác tiêm thuốc, vợ ông bị tật không đi lại được nên chỉ ở trong nhà, còn người con trai ở cùng gia đình ông T. lại đi làm trên Lai Châu nên không ai hay biết.

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3 anh em chết đuối trong ao nhà ông nội - Ảnh: Internet

Ngay khi nhận được tin từ người dân, chính quyền địa phương đã nhanh chóng đến xác minh sự việc và xác định cả 3 nạn nhân đều tử vong do đuối nước.

Thời gian vừa qua xảy ra khá nhiều vụ đuối nước thương tâm liên quan đến trẻ em khiến dư luận bàng hoàng. 

3 chị em ruột đuối nước

Cách đây không lâu tại tỉnh Quảng Bình cũng đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm, nạn nhân là 3 chị em ruột trong cùng một gia đình. Theo đó, các nạn nhân bao gồm H.T.H (sinh năm 2009), H.T.P (sinh năm 2011) và H.V.H (sinh năm 2013).

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Vụ đuối nước tại Quảng Bình khiến 3 chị em ruột tử vong - Ảnh: Internet

Vì trời nắng nóng, nhà lại ở gần sông Gianh nên vào khoảng 18 giờ tối 24/6, 3 chị em rủ nhau ra sông tắm mát nhưng không may đều bị đuối nước. Đến khi trời tối không thấy các con về nhà ăn cơm, cha mẹ các em đi tìm và phát hiện sự việc đau lòng.

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Khi đang tắm cùng 2 con gái và 1 cháu nhỏ, anh Nguyễn Văn T. chẳng may rơi xuống hố cát sâu dẫn đến đuối nước.

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Từ khóa:   chết đuối thương tâm nam định

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