Thấy nam sinh lớp 6 đuối nước, hai nam sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT đã bơi ra cứu nhưng bất thành.

Trao đổi với báo chí vào tối qua (23/6), ông Lưu Văn Hòa, Chủ tịch UBND xã Thanh Tường, huyện Thanh Chương (tỉnh Nghệ An) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 3 học sinh tử vong.

Theo đó, danh tính các học sinh bị đuối nước ở Nghệ An gồm: Nguyễn Thế Hoàng (sinh năm 2008), Nguyễn Quang Thông (sinh năm 2001) và Nguyễn Gia Tiến (sinh năm 2001), đều trú tại xóm 3, xã Thanh Tường. Các nạn nhân bị đuối nước khi tắm trên sông Lam, đoạn qua xã Thanh Tường.

Trời nóng, nhiều người dân tập trung ra sông tắm - Ảnh minh họa: Internet

Vào buổi chiều cùng ngày, 3 nam sinh này cùng nhiều người dân ra sông Lam tắm. Đến khoảng 18 giờ 30 phút, trong khi hầu hết mọi người đều đã về thì 3 em vẫn ở lại tiếp tục tắm và bơi khá xa bờ.

Lúc phát hiện 3 nam sinh bị đuối nước, nhiều người đã lao xuống cứu nhưng vì nước lớn, trời lại tối nên không cứu kịp. Sau khi xảy ra tai nạn, thi thể em Nguyễn Gia Tiến đã được tìm thấy. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm hai nạn nhân còn lại là em Nguyễn Thế Hoàng và Nguyễn Quang Thông.

Theo Dân trí, một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết vào thời điểm xảy ra sự việc, em Nguyễn Thế Hoàng trong lúc bơi ra xa thì bị đuối nước. Thấy vậy, hai em Nguyễn Gia Tiến và Nguyễn Quang Thông liền bơi lại cứu. Tuy nhiên, cả hai cũng bị chìm.

Hai học sinh bị đuối nước ở Nghệ An ngay trước ngày thi tốt nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Được biết, hai em Tiến và Thông vừa học xong lớp 12. Theo kế hoạch thì hôm nay (24/6) các em sẽ chính thức bước vào kỳ thi THPT quốc gia năm 2019. Còn em Hoàng vừa tốt nghiệp tiểu học, chuẩn bị lên lớp 6.

Sau khi nhận được tin, chính quyền địa phương, đại diện các nhà trường đã đến động viên người thân các nạn nhân, hỗ trợ gia đình tổ chức lễ mai táng.

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