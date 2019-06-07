Đau lòng cảnh hai vợ chồng chết đuối khi đi câu mực mưu sinh, thi thể trôi dạt vào bờ

Xã hội 07/06/2019 17:12

Sau khi đi câu mực, cặp vợ chồng được phát hiện tử vong, thi thể trôi dạt vào bờ biển.

Hôm nay (7/6), trao đổi với báo chí, chính quyền xã Vĩnh Thực (thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) xác nhận vào buổi sáng cùng ngày người dân địa phương đã phát hiện thi thể của một đôi nam nữ trôi dạt gần bờ biển.

Theo đó, danh tính của hai nạn nhân được xác định là: Ông Vũ Văn Thả (45 tuổi) và bà Hứa Thị Yến (50 tuổi, vợ ông Thả, đều trú tại thôn 3, xã Vĩnh Thực).

Theo Công lý, thi thể ông Thả được phát hiện ở xã Vĩnh Thực còn bà Yến được phát hiện ở xã Vĩnh Trung.

Đau lòng cảnh hai vợ chồng chết đuối khi đi câu mực mưu sinh, thi thể trôi dạt vào bờ - Ảnh 1
Hai vợ chồng ông Thả tử vong khi đi câu mực - Ảnh: Internet

Trước đó, vợ chồng ông Thả đi bè câu mực đêm từ ngày 5/6, đến ngày 6/6 vẫn chưa thấy về. Mặc dù gia đình đã đi tìm nhưng không có thông tin gì.

Đến sáng nay, một tàu chở dầu trên biển phát hiện một thi thể nam giới trôi về phía tàu. Ngay sau đó, người dân đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Sau đó không lâu, lực lượng biên phòng và chính quyền địa phương đã tìm thấy thi thể người vợ và bè đi câu mực bị lật úp.

Được biết vợ chồng ông Thả có 4 người con. Trong đó, người con gái lớn đã đi lấy chồng, con gái thứ hai đi làm còn hai người con nhỏ đang đi học.

Đau lòng cảnh hai vợ chồng chết đuối khi đi câu mực mưu sinh, thi thể trôi dạt vào bờ - Ảnh 2
Được biết vợ chồng ông Thả có 4 người con, trong đó vẫn còn hai con nhỏ đang đi học - Ảnh: Internet

Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã đề xuất hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 6 triệu đồng. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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Từ khóa:   chết đuối thương tâm

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