Vụ 3 học sinh chết đuối ở Hải Dương: Tâm sự đau đớn của ông nội các nạn nhân

Xã hội 10/07/2019 11:55

Gia đình 3 học sinh chết đuối ở Hải Dương vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật đau lòng này. Lời tâm sự của ông nội các nạn nhân khiến nhiều người xót xa.

Chiều qua (9/7), 3 học sinh chết đuối ở Hải Dương đã được người thân đưa về nơi an nghỉ cuối cùng. Các em Vũ Hoàng Lâm (sinh năm 2011), Vũ Anh Việt (sinh năm 2012) và Vũ Phúc An (sinh năm 2013, cùng trú xã Minh Hòa, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) là anh em trong cùng một gia đình. Trong đó, Lâm và An là anh em ruột.

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Ông Mật đau đớn khi nghĩ về vụ chết đuối cướp đi 3 đứa cháu nội - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Trong lễ tang của 3 đứa trẻ tội nghiệp, người ta nhìn thấy ông Vũ Văn Mật (57 tuổi, ông nội của 3 bé) ngồi thẫn thờ một mình, gương mặt không giấu nổi sự bàng hoàng, xót xa.

“Tôi phận làm ông, xảy ra chuyện như này tôi không đau xót sao được. Cả 3 đứa là cháu nội tôi, đến giờ tôi vẫn không tin mọi thứ lại ập đến với gia đình như thế này. Thường ngày, 3 anh em vẫn hay đưa nhau đi chơi. Chiều hôm đó, khi chuẩn bị đến giờ về ăn cơm thì xảy ra chuyện. Kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, xót xa lắm”, lời chia sẻ xót xa của ông Mật trên Trí thức trẻ.

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Người thân khóc ngất trong buổi lễ tiễn đưa 3 nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh: Internet

Cũng theo nguồn tin trên, từ khi sự việc đau lòng xảy ra bố mẹ các cháu chưa thể chấp nhận sự thật đau lòng nên ngất lên ngất xuống. Giờ đây, người thân chỉ cố động viên nhau vượt qua nỗi đau này để tiếp tục sống tiếp.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào chiều 8/7 ba cháu bé đã rủ nhau ra ngoài bãi sông Kinh Thầy chơi. Đến khoảng 17 giờ chiều cùng ngày, một nhóm thanh niên ra đây tắm thì thấy 3 chiếc mũ cùng dép để trên bờ nhưng không thấy ai. Nghi có chuyện chẳng lành nên họ đã tri hô mọi người đến giúp đỡ. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, thi thể 3 nạn nhân được tìm thấy và đưa lên bờ.

Người thân khóc ngất khi tìm thấy thi thể 3 anh em chết đuối vì trượt chân

Người thân khóc ngất khi tìm thấy thi thể 3 anh em chết đuối vì trượt chân

Tại Hải Dương vừa xảy ra một vụ chết đuối thương tâm, nạn nhân là 3 anh em trong cùng một gia đình.

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