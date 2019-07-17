Liên quan đến vụ việc nhóm sinh viên năm 4 cùng nam sinh lớp 11 đuối nước thương tâm tại Phú Thọ, cơ quan chức năng cho biết hoàn cảnh gia đình nam sinh lớp 11 vô cùng khó khăn.

Trong vụ đuối nước thương tâm vào ngày 16/7 vừa qua trên sông Đà đoạn chảy qua tỉnh Phú Thọ, danh tính 4 nạn nhân được xác định bao gồm: Bùi Minh Hòa (sinh năm 1998), Hoàng Thanh Quảng (sinh năm 1998, đều trú tại Hà Đông, Hà Nội), Lê Quang Trung (sinh năm 1998, trú tại Triệu Sơn, Thanh Hóa) và Trần Quang Đức (sinh 2002, ngụ tại xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ).

Các nạn nhân trong vụ đuối nước thương tâm được tìm thấy vào khoảng 23 giờ cùng ngày - Ảnh: Internet

Trong đó, Quảng, Trung, Hòa đều là sinh viên năm 4 còn Đức đang là học sinh lớp 11. Được biết vào ngày xảy ra sự việc, Đức đã tắm ở sông trước. Sau đó, thấy nhóm sinh viên kêu cứu nên em bơi ra giúp đỡ. Sau khi cứu được một người lên bờ, Đức bơi sang cứu những người còn lại thì kiệt sức, bị nước cuốn đi.

Trao đổi với VOV, ông Lê Quốc Kỳ, Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc cho biết, hoàn cảnh gia đình nạn nhân Trần Quang Đức vô cùng đáng thương. Đức là anh cả trong gia đình có hai người con, sau Đức còn có một em gái. Bố của Đức mắc bệnh tiểu đường từ lâu, mẹ bị ung thư giai đoạn cuối nên kinh tế gia đình khá khó khăn.

Tại địa phương, gia đình Đức có hoàn cảnh vô cùng khó khăn - Ảnh: Internet

Đến khoảng 23 giờ hôm qua, thi thể Đức và nhóm sinh viên đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Như thông tin trước đó đã đưa, nhân dịp nghỉ hè nhóm sinh viên về Xuân Lộc chúc mừng sinh nhật bạn học. Trong lúc chờ đợi, nhóm đã ra sông tắm nhưng không may gặp phải dòng nước xoáy.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc và hỗ trợ gia đình nạn nhân.

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