Sau ca mổ sinh con thứ hai, sản phụ tử vong bất thường. Nhận được tin, người nhà nạn nhân vô cùng đau đớn và yêu cầu cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc.

Trưa nay (14/7), trao đổi với báo chí, thượng tá Ngô Cự Vinh, trưởng Công an huyện Tây Sơn (tỉnh Bình Định) cho biết cơ quan này đang phối hợp với một số đơn vị liên quan để điều tra, làm rõ vụ việc một sản phụ tử vong bất thường sau ca mổ tại Trung tâm y tế huyện Tây Sơn. Nạn nhân là chị Võ Thị Bích Liễu (sinh năm 1992, ngụ thôn Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định). Theo thông tin gia đình nạn nhân phản ánh trên Tuổi Trẻ, chị Liễu mang thai lần thứ hai. Khi đi khám các bác sĩ xác định thai được 38 tuần tuổi nhưng bị nhau quấn cổ 2 vòng. Sáng qua (13/7), chị Liễu được gia đình đưa vào Trung tâm y tế huyện Tây Sơn để chuẩn bị mổ.

Người thân khóc ngất sau khi hay tin sản phụ tử vong - Ảnh: Tuổi Trẻ Đầu giờ chiều cùng ngày, chị Liễu được đưa vào phòng mổ. Khoảng một giờ đồng hồ sau, em bé được đưa ra ngoài, người mẹ cũng được đưa ra phòng hậu phẫu. Tuy nhiên sau đó không lâu, sản phụ lên cơn co giật và được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định rồi tử vong. Cũng theo nguồn tin trên, gia đình nạn nhân cho rằng có sự bất thường sau ca mổ của Trung tâm y tế huyện Tây Sơn dẫn đến việc sản phụ Liễu tử vong nên yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.

Liên quan đến vụ việc trên, bác sĩ phụ trách Trung tâm y tế huyện Tây Sơn cho biết phải chờ Sở y tế họp hội đồng chuyên môn và kết quả của pháp y mới có thể đưa ra nguyên nhân chính xác. Thời gian vừa qua xảy ra khá nhiều trường hợp sản phụ tử vong bất thường sau khi sinh khiến người dân hoang mang. Sản phụ tử vong bất thường tại Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh Bệnh viện Sản – Nhi Bắc Ninh - Ảnh: Internet Theo đó, sản phụ N.T.H (sinh năm 1986, cán bộ một trường trung cấp ở Bắc Ninh) đến Bệnh viện Sản – Nhi Bắc Ninh vào tối 8/7 để chờ sinh. Tại đây, các kết quả xét nghiệm đều cho thấy chị H. và em bé đều ổn định nên bác sĩ quyết định cho sinh thường. Trong quá trình sinh, chị H. được tiêm một mũi thuốc giảm đau giá 1,5 triệu đồng/mũi. Tuy nhiên, sau khi chị H. vào phòng sinh được một tiếng thì điều dưỡng gọi người thân vào thông báo bệnh nhân nguy kịch phải chuyển lên tuyến trên. Trong khi đó, bé gái đã được lấy ra, nặng 2,7kg. Khi được đưa đến Bệnh viện Bạch Mai, sản phụ H. đã tử vong. Nhận được tin, người nhà vô cùng bàng hoàng, yêu cầu cơ quan công an vào cuộc điều tra.

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