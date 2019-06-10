Sau khi sinh con trong toilet ở nhà, sản phụ được đưa đến bệnh viện và tiếp tục sinh thêm một bé nữa.

Mới đây, theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), sức khỏe của sản phụ P.T.N.K (28 tuổi, trú xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn) đã ổn định sau khi sinh thành công hai bé gái.

Được biết, chị K. mang song thai, ngày dự sinh là 16/6. Tuy nhiên, vào sáng 8/6, chị K. thấy đau bụng nhưng cố chịu đựng. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, chị K. vào nhà vệ sinh thì sinh luôn một bé gái nặng 2,6kg tại đó.

May mắn mẹ của chị K. đã phát hiện, đón cháu bé rồi nhờ người thân gọi điện cho nữ hộ sinh trạm xá xã đến giúp đỡ.

Hiện sức khỏe của chị K. đã dần ổn định - Ảnh: Internet

Sau khi sơ cứu, nữ hộ sinh đã gọi xe cấp cứu đưa sản phụ đến Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức. Tại bệnh viện, sau khi khám các bác sĩ đã xác định thai thứ 2 ngôi đầu cao, ối còn. Điều gây khó khăn cho đội ngũ bác sĩ là dây rốn bắt đầu tụt xuống. Vì chưa làm xong những xét nghiệm cần thiết nên các bác sĩ không thể mổ lấy thai kịp. Chính vì vậy, các bác sĩ đã quyết định bấm ối sinh đường dưới trước khi dây rốn bị sa ra ngoài.

Nhờ sự can thiệp tích cực và kịp thời của đội ngũ y bác sĩ mà bé gái thứ 2 được sinh ra an toàn, chị K. cũng không gặp nguy hiểm gì.

Trường hợp hy hữu này sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều gửi lời chúc mừng đến gia đình chị K. Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng khuyên các chị em đang mang thai khi gần ngày dự sinh nên nhập viện để theo dõi, đề phòng những trường hợp bất ngờ gây nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con.

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