Bắc Ninh: Gia đình bàng hoàng vì sản phụ tử vong sau mũi tiêm giảm đau dịch vụ 1,5 triệu đồng

Xã hội 12/07/2019 15:40

Sau khi tiêm thuốc giảm đau dịch vụ với giá 1,5 triệu đồng/mũi, sản phụ tử vong bất thường khiến gia đình bàng hoàng.

Trao đổi với báo chí vào sáng nay (12/7), bác sĩ Lê Văn Nam, Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh xác nhận tại bệnh viện vừa có một sản phụ tử vong, nghi do tắc mạch ối. Hiện con gái của sản phụ này đã được chuyển đến theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương ở Hà Nội.

Nạn nhân trong vụ việc là chị N.T.H (sinh năm 1986, cán bộ một trường trung cấp ở Bắc Ninh). Được biết, chị H. mang con thứ 2 được 39 tuần. Đến tối 8/7 chị có dấu hiệu đau bụng, chuyển dạ nên người nhà đưa vào Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh để chờ sinh.

Tại đây, các kết quả thăm khám, xét nghiệm cho thấy sức khỏe sản phụ H. và thai nhi rất tốt nên gia đình mong muốn được đẻ thường. Các bác sĩ thăm khám xong cũng chỉ định chị H. đẻ thường.

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Sản phụ tử vong sau khi tiêm mũi thuốc dịch vụ tại Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh - Ảnh: Internet

Theo thông tin được người thân sản phụ chia sẻ trên Người lao động, trong quá trình chờ sinh, nhân viên y tế của bệnh viện đã tư vấn cho chị H. tiêm thuốc giảm đau giá 1,5 triệu đồng/mũi. Ban đầu chị H. không đồng ý và nói rằng mình có thể chịu đau. Tuy nhiên, khi vào phòng sinh chị H. đau nhiều, chồng chị đã đóng 1,5 triệu đồng mua thuốc giảm đau như đã được tư vấn rồi chuyển lại cho Khoa Sản để tiêm cho sản phụ.

Cũng theo nguồn tin trên, sau khi chị H. vào phòng sinh khoảng 1 tiếng, điều dưỡng gọi người chồng  vào thông báo bệnh nhân nguy kịch, phải tuyển lên tuyến trên. Trong khi đó, bé gái đã được lấy ra, nặng 2,7kg. Sau khi nghe thông báo, gia đình vô cùng bất ngờ vì trước đó không hề nhận được thông báo mổ nào.

Trên đường chuyển viện, mặc dù nhóm bác sĩ hộ tống đã tích cực cấp cứu nhưng sản phụ đã tử vong trước khi đến Bệnh viện Bạch Mai.

Về nguyên nhân tử vong, bác sĩ Nam cho biết có thể bệnh nhân tử vong vì tắc mạch ối chứ không phải do sốc thuốc gây tê. Hiện cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, tiến hành khám nghiệm tử thi để làm rõ sự việc.

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