Vụ trẻ sơ sinh bị kéo đứt cổ ở Hà Tĩnh: Người mẹ tiết lộ thông tin bất ngờ

Xã hội 11/07/2019 16:20

Liên quan đến vụ việc trẻ sơ sinh bị kéo đứt cổ ở Hà Tĩnh, mới đây người mẹ đã tiết lộ thông tin bất ngờ.

Nhiều ngày qua, vụ việc trẻ sơ sinh bị kéo đứt cổ ở Hà Tĩnh đã thu hút sự chú ý rất lớn từ dư luận. Sau nhiều ngày điều trị tại bệnh viện, sức khỏe của sản phụ Nguyễn Thị Tình (37 tuổi, trú xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) đã dần ổn định.

Trong buổi làm việc với công an và trao đổi với báo chí mới đây, người mẹ của em bé tử vong với vết đứt dài trên cổ sau khi sinh tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ cho biết trước khi xảy ra sự việc, chị được chồng đưa đến một cơ sở tư nhân ở huyện Can Lộc để siêu âm thai. Tại đây, kết quả khám cho thấy tình trạng thai nhi và sức khỏe của người mẹ đều bình thường.

tre so sinh bi keo dut co 1
Tâm lý của người mẹ trong vụ trẻ sơ sinh bị kéo đứt cổ vẫn chưa ổn định - Ảnh: Internet

Chia sẻ trên Zing, vợ chồng chị Tình khẳng định việc Sở Y tế Hà Tĩnh cho rằng đứa trẻ chết lưu trên 7 ngày là vô lý và không có cơ sở.

Cũng theo nguồn tin trên, vì chấn động tâm lý khi biết con trai tử vong nên sức khỏe chị Tình bị giảm sút, người thân phải thường xuyên ở bên cạnh động viên để giúp chị sớm ổn định tâm lý, phục hồi sức khỏe.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 8 giờ sáng 30/6, sản phụ Nguyễn Thị Tình có dấu hiệu chuyển dạ nên được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ. Tại đây, sau khi khám thấy sức khỏe và tim thai ổn định nên bác sĩ chỉ định chị chờ sinh thường. Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, chị Tình đau bụng dữ dội, các bác sĩ thăm khám rồi đưa lên bàn đẻ. Tuy nhiên, đến 19 giờ 20 phút, gia đình nhận được tin em bé tử vong với vết đứt dài trên cổ.

tre so sinh bi keo dut co 2
Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ báo cáo Sở Y tế Hà Tĩnh rằng thai nhi chết lưu 3 ngày. Đến ngày 2/7, Sở Y tế Hà Tĩnh có báo cáo gửi Bộ Y tế về vụ việc và khẳng định thai nhi chết lưu trên 7 ngày. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.

Vụ trẻ sơ sinh bị bác sĩ kéo đứt cổ: Bản tường trình của kíp trực viết rõ 'chính bác sĩ kéo đứt lìa đầu thai nhi'

Vụ trẻ sơ sinh bị bác sĩ kéo đứt cổ: Bản tường trình của kíp trực viết rõ 'chính bác sĩ kéo đứt lìa đầu thai nhi'

Theo bản tường trình của kíp trực hôm xảy ra vụ việc, chính bác sĩ đã kéo đứt lìa đầu thai nhi. Ngoài ra, kíp trực còn có thêm một nữ hộ sinh nữa nhưng chưa được nhắc đến.

Xem thêm
Từ khóa:   trẻ sơ sinh tử vong

TIN MỚI NHẤT

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 56 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 2 giờ 56 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 26 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 3 giờ 56 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 26 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 56 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 4 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 5 giờ 26 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản