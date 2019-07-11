Vụ trẻ sơ sinh bị kéo đứt cổ ở Hà Tĩnh: Người mẹ tiết lộ thông tin bất ngờ

Liên quan đến vụ việc trẻ sơ sinh bị kéo đứt cổ ở Hà Tĩnh, mới đây người mẹ đã tiết lộ thông tin bất ngờ.

Nhiều ngày qua, vụ việc trẻ sơ sinh bị kéo đứt cổ ở Hà Tĩnh đã thu hút sự chú ý rất lớn từ dư luận. Sau nhiều ngày điều trị tại bệnh viện, sức khỏe của sản phụ Nguyễn Thị Tình (37 tuổi, trú xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) đã dần ổn định.

Trong buổi làm việc với công an và trao đổi với báo chí mới đây, người mẹ của em bé tử vong với vết đứt dài trên cổ sau khi sinh tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ cho biết trước khi xảy ra sự việc, chị được chồng đưa đến một cơ sở tư nhân ở huyện Can Lộc để siêu âm thai. Tại đây, kết quả khám cho thấy tình trạng thai nhi và sức khỏe của người mẹ đều bình thường.

Tâm lý của người mẹ trong vụ trẻ sơ sinh bị kéo đứt cổ vẫn chưa ổn định - Ảnh: Internet

Chia sẻ trên Zing, vợ chồng chị Tình khẳng định việc Sở Y tế Hà Tĩnh cho rằng đứa trẻ chết lưu trên 7 ngày là vô lý và không có cơ sở.

Cũng theo nguồn tin trên, vì chấn động tâm lý khi biết con trai tử vong nên sức khỏe chị Tình bị giảm sút, người thân phải thường xuyên ở bên cạnh động viên để giúp chị sớm ổn định tâm lý, phục hồi sức khỏe.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 8 giờ sáng 30/6, sản phụ Nguyễn Thị Tình có dấu hiệu chuyển dạ nên được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ. Tại đây, sau khi khám thấy sức khỏe và tim thai ổn định nên bác sĩ chỉ định chị chờ sinh thường. Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, chị Tình đau bụng dữ dội, các bác sĩ thăm khám rồi đưa lên bàn đẻ. Tuy nhiên, đến 19 giờ 20 phút, gia đình nhận được tin em bé tử vong với vết đứt dài trên cổ.

Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ báo cáo Sở Y tế Hà Tĩnh rằng thai nhi chết lưu 3 ngày. Đến ngày 2/7, Sở Y tế Hà Tĩnh có báo cáo gửi Bộ Y tế về vụ việc và khẳng định thai nhi chết lưu trên 7 ngày. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.

Vụ trẻ sơ sinh bị bác sĩ kéo đứt cổ: Bản tường trình của kíp trực viết rõ 'chính bác sĩ kéo đứt lìa đầu thai nhi' Theo bản tường trình của kíp trực hôm xảy ra vụ việc, chính bác sĩ đã kéo đứt lìa đầu thai nhi. Ngoài ra, kíp trực còn có thêm một nữ hộ sinh nữa nhưng chưa được nhắc đến.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-tre-so-sinh-bi-keo-dut-co-o-ha-tinh-nguoi-me-tiet-lo-thong-tin-bat-ngo-330852.html