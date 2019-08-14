Nạn nhân của vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào sáng nay tại Đà Nẵng là cụ ông 74 tuổi. Chứng kiến cảnh người nhà gào khóc thảm thiết bên thi thể nạn nhân, ai nấy đều xót xa.
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Vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng nay (14/8), tại ngã tư đường Cách Mạng Tháng 8 - Nguyễn Hữu Thọ - cầu Nguyễn Tri Phương (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến một người đàn ông tử vong.
Vào thời điểm trên, chiếc xe tải mang biển số 43C - 119.66 do tài xế Trần Công Vinh (sinh năm 1983, trú huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) điều khiển đang lưu thông trên đường Cách Mạng Tháng 8 thì xảy ra va chạm với xe máy.
Vụ tai nạn khiến người điều khiển xe máy là cụ Mai Văn Lâm (74 tuổi, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) ngã ra đường, bị xe tải cán tử vong. Sau khi xảy ra tai nạn, chiếc xe tải chạy thêm một đoạn nữa mới dừng lại.
Nhận được tin, người nhà nạn nhân nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Những người chứng kiến không khỏi đau lòng trước cảnh người thân gào khóc, gọi tên ông cụ.
Ngay khi nhận được tin báo từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông.