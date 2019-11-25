Xót xa: Chồng thẫn thờ, cầu cứu trong vô vọng bên thi thể con gái 2 tuổi, vợ bị cán nát chân sau tai nạn

Xã hội 25/11/2019 16:50

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại quận 9 (TP.HCM) khiến bé gái 2 tuổi tử vong, người mẹ bị cán nát chân còn người bố bị thương nhẹ. Chứng kiến cảnh người đàn ông khóc bên thi thể con gái, nhiều người không khỏi đau lòng.

Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ tai nạn thương tâm khiến 3 người thương vong xảy ra vào trưa nay (25/11) trên quốc lộ 1 đoạn qua ngã 3 Lâm Viên, giao với đường D400, phường Tân Phú, quận 9 (TP.HCM).

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Trên đường đi khám bệnh về, cả gia đình gặp tai nạn thương tâm - Ảnh: Internet

Cụ thể, vào khoảng 12 giờ, một người đàn ông điều khiển xe máy chở theo con gái 2 tuổi và vợ lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng từ TP.HCM về Đồng Nai. 

Khi lưu thông đến ngã 3 Lâm Viên thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe container mang biển số 51C - 758.88 lưu thông cùng chiều đang rẽ phải. Sau va chạm, cả 3 người trong gia đình ngã xuống đường.

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Vụ tai nạn khiến bé gái 2 tuổi tử vong, người mẹ bị thương nặng - Ảnh: Internet

Vụ tai nạn giao thông khiến bé gái 2 tuổi tử vong, người vợ bị cán gãy chân, còn người chồng chỉ bị thương nhẹ. Chứng kiến cảnh người đàn ông bất lực, gào khóc cầu cứu trong vô vọng, nhiều người không cầm được nước mắt. Sau tai nạn, người vợ đã được người dân đưa đi cấp cứu.

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Chứng kiến cảnh người chồng khóc ngất tại hiện trường, nhiều người không kiềm được nước mắt - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Dân Việt, vào sáng cùng ngày 2 vợ chồng chở con từ Đồng Nai lên TP.HCM để khám bệnh, trên đường về thì gặp tai nạn đau lòng. Ngay khi nhận được thông tin vụ việc, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cách đây ít ngày, tại Bình Phước cũng vừa xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một bé gái 15 tuổi tử vong tại chỗ. 

Trước đó, vào khoảng 20 giờ 15 phút ngày 23/11, chiếc xe tải mang biển số 47C - 212.50 lưu thông trên QL14 theo hướng từ TP.HCM đi Đắk Nông. Khi chiếc xe tải vừa qua khỏi vòng xuyến ngã tư TP. Đồng Xoài khoảng 30m thì chiếc xe tải tông thẳng vào chiếc xe máy do chị T.T.L.H (38 tuổi, ngụ Bình Phước) điều khiển chở theo con gái lưu thông cùng chiều.

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Hiện trường vụ tai nạn khiến thiếu nữ 15 tuổi tử vong - Ảnh: Internet

Sau va chạm, bé Đ.T.T.A bị bánh xe cán qua người tử vong tại chỗ, chị H. bị thương nhẹ. Chứng kiến con gái tử vong, người mẹ đau đớn khóc thảm thiết bên thi thể. 

Ngay khi nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để làm rõ vụ việc.

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Vụ tai nạn thương tâm khiến người phụ nữ tử vong trên đường về nhà ăn cơm. Chứng kiến cảnh các con của nạn nhân gào khóc thảm thiết bên thi thể mẹ, ai nấy đều xót xa.

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Từ khóa:   tai nạn giao thông Bình Phước tai nạn nghiêm trọng

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