Liên quan đến vụ việc nam tài xế Grab bị sát hại, sáng nay (29/9) gia đình em N.C.S (sinh năm 2001, quê huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) đã có mặt tại hiện trường để làm lễ cầu siêu cho nạn nhân.

Tài xế Grab bị sát hại khi chở khách đến khu vực vắng - Ảnh: Internet

Tại hiện trường tìm thấy thi thể nam sinh bị sát hại, bà Thu (mẹ của S.) liên tục gào khóc thảm thiết, gọi tên con trai khiến ai nấy đều không khỏi xót xa. Được biết S. là con trai út trong gia đình có 2 chị em. Từ khi còn đi học cấp 3, vì thương mẹ bệnh tật nên S. thường đi làm thêm kiếm tiền phụ mẹ. Khi nhận được giấy báo trúng tuyển trên Hà Nội, dù chưa đến ngày nhập học nhưng S. đã vội vã lên trước để tìm chỗ ở và việc làm thêm để có tiền gửi về chữa bệnh cho mẹ.