Chứng kiến cảnh người mẹ khóc ngất bên thi thể tài xế Grab bị sát hại, ai nấy đều không khỏi đau lòng. Được biết nạn nhân là một người hiền lành, chăm chỉ.
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Liên quan đến vụ việc nam tài xế Grab bị sát hại, sáng nay (29/9) gia đình em N.C.S (sinh năm 2001, quê huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) đã có mặt tại hiện trường để làm lễ cầu siêu cho nạn nhân.
Tại hiện trường tìm thấy thi thể nam sinh bị sát hại, bà Thu (mẹ của S.) liên tục gào khóc thảm thiết, gọi tên con trai khiến ai nấy đều không khỏi xót xa. Được biết S. là con trai út trong gia đình có 2 chị em. Từ khi còn đi học cấp 3, vì thương mẹ bệnh tật nên S. thường đi làm thêm kiếm tiền phụ mẹ. Khi nhận được giấy báo trúng tuyển trên Hà Nội, dù chưa đến ngày nhập học nhưng S. đã vội vã lên trước để tìm chỗ ở và việc làm thêm để có tiền gửi về chữa bệnh cho mẹ.
Theo chia sẻ của bà Thu trên Người đưa tin, khi nghe tin con chạy Grab, bà từng khuyên nhủ nhưng S. không nghe. Cách đây ít ngày, bà có dặn dò con trai, nếu gặp cướp thì nhớ đưa hết cho chúng để chạy thoát thân. Không ngờ chưa được bao lâu thì xảy ra sự việc đau lòng. “Nó là người hiền lành, hay cười, sao lại nỡ cướp đi sinh mạng của nó”, người mẹ đau đớn.
Chứng kiến cảnh người mẹ khóc ngất, liên tục gọi tên con, ai nấy đều không khỏi xót xa. Chị Nguyệt (chị gái của S.) cũng đau đớn gọi tên em trai trong tuyệt vọng.
Như thông tin trước đó đã đưa, vào tối 28/9, cơ quan chức năng nhận được tin báo từ người dân về việc phát hiện thi thể nam giới mặc áo Grab tại khu vực bãi đất hoang trên địa bàn phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội). Ngay khi nhận được tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để tiến hành khám nghiệm tử thi. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy trên người nạn nhân có vết đâm, những tài sản giá trị như xe máy, điện thoại đều biến mất. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ sự việc.