Bạn gái thích Exciter, thiếu niên 16 tuổi giết tài xế Grab cướp xe: Hé lộ tin nhắn gửi người yêu

Xã hội 24/09/2019 13:53

Nghe bạn gái nói thích xe Exciter, thiếu niên 16 tuổi ra tay giết tài xế Grab để cướp xe. Trước khi giết người, đối tượng này còn gửi tin nhắn cho người yêu nói về chiếc xe chuẩn bị cướp.

Liên quan đến vụ việc thiếu niên 16 tuổi giết tài xế Grab để cướp xe, chiều qua (23/9), Tòa án gia đình và người chưa thành niên TP.HCM đã đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Minh Thuận (sinh năm 2003) về tội giết người, cướp tài sản. Nạn nhân là Lê Nhật Hào (20 tuổi, quê Bình Thuận, sinh viên năm 3 trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM). Khi bị sát hại, nạn nhân chạy GrabBike để kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống.

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Thiếu niên 16 tuổi giết tài xế Grab để cướp xe - Ảnh: TT

Theo cáo trạng, vào ngày 18/10/2018 đối tượng Thuận dùng điện thoại nhắn tin cho người yêu hỏi thích xe gì. Sau khi bạn gái trả lời thích xe Exciter, đối tượng này nảy sinh ý định đi cướp xe. Hôm sau (19/10), Thuận đi xe buýt đến bến xe Miền Tây, mua một con dao rồi ngồi lề đường uống cà phê quan sát. Sau khi thấy Hào điều khiển xe gắn máy Honda, loại xe Winner, màu trắng đen, biển số 86B3-64998 vừa chở khách đến trước cổng phòng vé nên Thuận nảy sinh ý định cướp. Thỏa thuận giá cả xong, Hào đồng ý chở Thuận từ bến xe Miền Tây về Bình Chánh. Trên đường đi, Thuận nhắn tin cho bạn gái: “Xe Winner nha”.

Khi xe chạy đến khu đất trống đường Song Hành (thuộc khu dân cư Phong Phú 4, xã Phong Phú, Bình Chánh), đối tượng yêu cầu Hào dừng xe và kề dao vào bụng, yêu cầu nạn nhân bỏ điện thoại vào giỏ túi và giao chìa khóa xe. Sau khi cầm được chìa khóa, Thuận đạp Hào ngã vào bụi cỏ ven đường, khởi động xe định bỏ chạy. Tuy nhiên vì hệ thống khóa chống trộm kêu lớn nên Thuận quay lại yêu cầu Hào đưa điều khiển chống trộm nhưng nạn nhân không đưa và tri hô cầu cứu. Thấy vậy, đối tượng này dùng dao đâm vào bụng Hào, rồi tiếp tục yêu cầu giao điều khiển chống trộm. Vì nạn nhân vẫn tiếp tục la nên Thuận dùng dao đâm nhiều nhát đến khi nạn nhân bất động.

Sau khi gây án, Thuận lục lấy điều khiển chống trộm, mang balo và xe máy của Hào về rủ bạn gái đi chơi nhưng cô gái không đồng ý. Để tránh bị phát hiện, thiếu niên này xóa hết tin nhắn giữa mình và bạn gái, chặn hết mạng xã hội. Sau đó, Thuận tiếp tục mang xe đi tháo bỏ biển số rồi chạy về Bến Tre. Đến ngày 24/10, đối tượng bị bắt khi đang trên đường thăm bà ngoại. 

Theo thông tin trên Tuổi trẻ, bị cáo Lê Minh Thuận được đưa ra xét xử về hai tội giết người và cướp tài sản với khung hình phạt lên tới tử hình. Tuy nhiên theo quy định của pháp luật, với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 12 năm tù. Sau khi các bên tranh luận, hội đồng xét xử đã nghỉ nghị án và sẽ tuyên án vào 14 giờ ngày 25/9.

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