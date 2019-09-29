Liên quan đến vụ việc nam sinh tử vong bất thường tại Hà Nội, trước khi mất tích nạn nhân đã gửi cho chị gái một tin nhắn với nội dung “có gì báo công an nhé...”.

Mới đây, trao đổi với báo chí, một lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm (TP. Hà Nội) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc nam sinh tử vong bất thường tại một bãi đất hoang. Nạn nhân được xác định là N.C.S (sinh năm 2001, quê ở Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) hiện đang theo học tại một trường cao đẳng ở quận Đống Đa.

Trước đó vào tối 28/9, cơ quan chức năng nhận được tin báo từ người dân về việc phát hiện một thi thể nam giới mặc áo Grab tại khu vực bãi đất hoang trên địa bàn phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội). Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành khám nghiệm tử thi. Đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác bệnh viện 198.

Nam sinh gửi tin nhắn 'có gì báo công an nhé' cho chị gái trước khi mất tích bí ẩn - Ảnh: Internet

Người thân của nạn nhân cũng đã nhanh chóng có mặt tại bệnh viện. Theo chia sẻ của anh P.V.T (anh của nạn nhân) trên Vietnamnet, tối muộn 26/9, S. đứng chờ khách ở cổng bến xe Mỹ Đình. Lúc này S. có gửi cho tin nhắn cho chị gái với nội dung: “Có gì báo công an nhé, tí chở hai thằng này lên Cổ Nhuế”.

Ngay khi nhận được tin nhắn, người chị liền liên lạc nhưng không được nên đã nói với bạn cùng phòng của S. và cùng người thân đi tìm kiếm. Sau nhiều ngày mất tích, thi thể S. được tìm thấy tại khu vực bãi đất hoang trên địa bàn phường Thụy Phương.

Cũng theo nguồn tin trên, vào thời điểm được phát hiện, trên cơ thể S. có vết đâm, xe máy và điện thoại đã biến mất, chỉ còn lại ví tiền. Được biết gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn. Để có tiền trang trải học phí, S. phải chạy Grab để kiếm thêm tiền.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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