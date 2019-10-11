Vụ tai nạn thương tâm khiến người phụ nữ tử vong trên đường về nhà ăn cơm. Chứng kiến cảnh các con của nạn nhân gào khóc thảm thiết bên thi thể mẹ, ai nấy đều xót xa.

Vào khoảng 9 giờ 30 phút hôm qua (10/10), trên đường ĐT 824 đoạn qua thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến 1 người phụ nữ tử vong.

Cụ thể, vào thời điểm trên, người phụ nữ tên T. (55 tuổi, ngụ tỉnh Long An) điều khiển xe đạp theo hướng thị trấn Đức Hòa về ngã ba Mỹ Hạnh thì gặp phải vũng nước lớn. Vì không tránh kịp nên bà T. ngã xuống vũng nước, đúng lúc một chiếc xe bồn chạy đến. Vụ tai nạn giao thông khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến bà T. tử vong - Ảnh: NĐT

Theo thông tin trên Người đưa tin, bà T. hiện đang làm lao công cho một công ty trên địa bàn huyện Đức Hòa. Vào thời điểm xảy ra sự việc, bà T. về nhà ăn cơm trưa cùng các con. Được biết gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, bà T. chỉ có chiếc xe đạp làm phương tiện đi làm kiếm sống qua ngày. Mặc dù nhà xa nơi làm việc nhưng vì thương các con, mỗi ngày bà thường tranh thủ về nhà ăn cơm trưa.

Ngay khi nhận được tin dữ, người nhà nạn nhân đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Nhìn thấy thi thể mẹ nằm trên đường, các con của nạn nhân gào khóc thảm thiết. Chứng kiến hình ảnh đau lòng này, nhiều người không khỏi nghẹn ngào, rơi nước mắt.

Các con của bà T. gào khóc thảm thiết bên thi thể mẹ - Ảnh: NĐT

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hình ảnh đau xót: Gặp tai nạn khi được cậu chở đi học về, 2 cháu bé thương vong Người cậu chở cháu đi học về thì không may gặp tai nạn thương tâm khiến 1 bé tử vong tại chỗ, bé còn lại bị thương nặng. Người cậu may mắn chỉ bị thương nhẹ.

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