Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc tại Gia Lai giữa xe bán tải và xe tải khiến 6 người thương vong.

Theo đó, vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào lúc 23 giờ 40 phút tối qua (5/12) trên quốc lộ 14 đoạn qua thị trấn Nhơn Hòa (huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai). Vào thời điểm trên, chiếc xe bán tải mang biển số 81C - 096.33 (chưa xác định danh tính tài xế) lưu thông trên quốc lộ 14 theo hướng từ Đắk Lắk đi Gia Lai. Khi xe chạy đến Km 1649+800 thuộc thôn Plei Djiêk, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai thì xảy ra va chạm với xe tải mang biển số 81C-011.45 chạy hướng ngược chiều. Chiếc xe tải do tài xế Lê Thanh Vũ (sinh năm 1983) điều khiển, phụ xe là Lê Thanh Quang (sinh năm 1978, cùng trú tại thôn Hòa Hiệp, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh).

Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào tối qua (5/12) khiến 6 người thương vong - Ảnh: Internet Thời điểm xảy ra tai nạn giao thông, trên chiếc xe bán tải có tổng cộng 4 người gồm: Nguyễn Hoàng (sinh năm 1974), Lê Đại (sinh năm 1972), Nguyễn Hữu Khường (sinh năm 1993), Nguyễn Văn Thanh (sinh năm 1981). Vụ tai nạn thương tâm khiến anh Hoàng và anh Đại tử vong tại chỗ. Anh Khường tử vong tại trung tâm y tế, 3 người còn lại bị thương phải nhập viện cấp cứu. Trong đó, anh Vũ và anh Thanh bị thương rất nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Internet Chiếc xe tải bị biến dạng hoàn toàn - Ảnh: Internet Phần đầu chiếc xe bán tải cũng hư hỏng nặng - Ảnh: Internet Ngay khi nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt để điều tra, làm rõ vụ việc. Tại hiện trường, 2 chiếc xe bị hư hỏng nặng và gần như biến dạng hoàn toàn. Hiện Công an huyện Chư Pưh vẫn đang phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đồng thời xác định nồng độ cồn, nồng độ ma túy của những người liên quan.

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