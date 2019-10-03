Trong lúc cùng bạn đi tắm dưới chân cầu, bé trai 9 tuổi chết đuối thương tâm. Nạn nhân bị khuyết tật, có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Vào khoảng 17 giờ hôm qua (2/10) tại xã Châu Phong (Quỳ Châu, Nghệ An) xảy ra một vụ chết đuối thương tâm khiến 1 học sinh lớp 4 tử vong. Nạn nhân là em L.N.K (sinh năm 2010).

Vào thời điểm trên, K. cùng 1 bạn khác xuống chân cầu bản Ban 1 tắm. Không may, K. bị trượt chân rơi vào khu vực có dòng nước chảy xiết dẫn đến bị nước cuốn. Thấy K. gặp nạn, người bạn đi cùng nhanh chóng hô hoán, cầu cứu mọi người. Tuy nhiên, khi người dân đến cứu, đưa bé K. lên bờ thì em đã tử vong.

Bé trai 9 tuổi chết đuối thương tâm tại Nghệ An có hoàn cảnh vô cùng khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin trên Helino, K. hoàn cảnh vô cùng đáng thương khi bị khuyết tật vận động, hàng tháng được nhà nước trợ cấp. Vì gia đình nghèo khó nên bố mẹ phải đi xa làm ăn, để K. sống với ông bà nội. Ngay khi nhận được tin, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Sau khi hoàn tất các thủ tục, chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình để an táng.

Bé 5 tuổi chết đuối dưới sông Hương

Cách đây vài ngày, tại Thừa Thiên - Huế cũng vừa xảy ra trường hợp bé trai đuối nước. Vào khoảng 18 giờ ngày 30/9, bé N.G.B (sinh năm 2014, trú thôn Hải Cát 2, xã Hương Thọ, Thừa Thiên - Huế) ra khu vực bờ sông Hương trước đình làng Hải Cát chơi. Đến tối, không thấy bé B. về nên gia đình đã hô hoán mọi người đi tìm. Sau một hồi tìm kiếm, mọi người phát hiện bé trai tử vong dưới sông Hương.

Khu vực người dân tìm thấy thi thể bé trai 5 tuổi - Ảnh: Internet

Được biết nơi xảy ra vụ việc là khu vực bậc thềm đi xuống sông của thôn Hải Cát. Có thể trong lúc đi xuống chơi, bé B. trượt chân xuống sông dẫn đến vụ việc đau lòng. Tại địa phương, bé B. có hoàn cảnh rất đáng thương. Cách đây 2 năm, mẹ em qua đời vì tai nạn, bố hiện đang chấp hành án tù, K. sống với bà ngoại tại thôn Hải Cát.

Đi dự sinh nhật, 2 học sinh lớp 8 chết đuối thương tâm trong hồ nước của khu biệt thự cao cấp Sau khi dự sinh nhật bạn, 2 học sinh lớp 8 ra hồ nước trong khu biệt thự cao cấp chơi dẫn đến đuối nước thương tâm.

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