Bức ảnh xúc động: Cụ bà ngồi một mình giữa phố vắng, cố bán hết mâm bánh để mưu sinh

Nhiều giờ qua, bức ảnh xúc động ghi lại cảnh một bà cụ lẻ loi bán hàng giữa đêm khiến cộng đồng mạng không khỏi chạnh lòng.

Thời gian gần đây, vì dịch Covid-19 nên cuộc sống đời thường của nhiều người bị đảo lộn. Không ít người phải nghỉ làm hoặc làm việc ở nhà để tránh dịch. Thế nhưng, nhiều người vẫn phải ra ngoài đi kiếm sống mỗi ngày. Mới đây cộng đồng mạng liên tục chia sẻ bức ảnh xúc động ghi lại cảnh bà cụ tóc bạc trắng, ngồi bệt bên mâm bánh giữa con đường vắng vẻ. Ở cái tuổi đáng ra phải an ổn trong nhà, được con cháu chăm sóc thì cụ phải một mình mưu sinh khiến mọi người không khỏi xót xa.

Bức ảnh xúc động được một người dùng mạng xã hội chia sẻ trên các diễn đàn - Ảnh chụp màn hình Người đăng tải bức ảnh chia sẻ: “Nhìn bức ảnh này tôi ước mình có thể giúp bà nhiều hơn... Khi đến cái tuổi đáng lẽ phải được hưởng tuổi già thì bà lại phải mưu sinh kiếm cơm qua ngày. Trong tâm dịch, hình ảnh được chụp bởi một người quen và gửi qua, hình ảnh một bà ngoại cũng khá là quen, vì mỗi lần ra quán là đều gặp bà hết, ngoại bán bánh đậu xanh, bánh da lợn... Bán cực kì dễ thương nha, mua mà tặng thêm không à. Cứ hỏi tặng thêm hoài sao ngoại lời, bà cười rồi trả lời cực cute, mong bán cho hết lẹ rồi về chứ tay chân lưng nhức hết rồi.

Nay trong tâm dịch, lúc mà ai cũng trốn hết ở nhà thì bà vẫn cái mâm bánh đó, cũng con đường đó, lặng lẽ buôn bán. Chỉ mong mọi người có gặp thì mua giúp bà một ít bánh. Nhé!”. Bức ảnh đang gây xôn xao khắp các diễn đàn trên Facebook - Ảnh: Facebook Sau khi được chia sẻ, bức ảnh trên đã gây bão mạng xã hội. Hầu hết mọi người đều tỏ ra thương cảm cho hoàn cảnh của bà cụ. Nhiều người còn muốn quyên góp giúp đỡ để cụ có một cuộc sống tốt hơn. “Mỗi lần thấy người già mưu sinh ngoài đường, lòng lại không kiềm được nước mắt! Ở cái tuổi đáng lẽ bà được hưởng phước con cháu, vậy mà phải bưng bê ra đường mưu sinh! Mong bà có nhiều sức khỏe!”, S.L bình luận. “Cầu mong cho bà cụ luôn khỏe mạnh và bình an. Hy vọng sẽ có ai đó giúp đỡ bà có cuộc sống tốt hơn”, N.M hy vọng. Mặc dù chưa có thêm thông tin nhưng bức ảnh vẫn đang là chủ đề nóng trên các trang mạng xã hội.

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