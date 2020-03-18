Hình ảnh gây bão giữa mùa dịch Covid-19: Người phụ nữ nhặt ve chai cặm cụi cắt đôi từng chiếc khẩu trang y tế đã dùng

Xã hội 18/03/2020 17:24

Để kẻ xấu không thể trục lợi giữa lúc dịch Covid-19 hoành hành, người phụ nữ nhặt ve chai đã cặm cụi cắt từng chiếc khẩu trang y tế đã dùng.

Trong khi dịch Covid-19 hoành hành, khẩu trang y tế luôn rơi vào tình trạng "cháy hàng". Lợi dụng cơ hội này, không ít kẻ xấu đã thu gom khẩu trang cũ rồi bán ra thị trường.

Mới đây, mạng xã hội "dậy sóng" với câu chuyện người phụ nữ nhặt ve chai cặm cụi cắt từng chiếc khẩu trang đã dùng để phòng kẻ xấu thu gom rồi bán lại.

Câu chuyện được Facebooker B.H.T chia sẻ: “Cô bảo do đợt này mùa dịch khẩu trang khan hiếm vì vậy giá được đẩy lên rất cao. Thế nên có rất nhiều kẻ mất lương tâm đã thu gom nhặt và mua những loại đã sử dụng về tái chế lại bán ra hòng kiếm lời cháu ạ. Cô cắt hết những khẩu trang này để khỏi những bọn bất lương tâm thu lượm về tái chế bán. 

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Hình ảnh người phụ nữ nhặt ve chai cắt bỏ khẩu trang y tế gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh: Facebook

Biết cô đi lượm ve chai nên hôm trước còn có người đặt vấn đề kêu cô lượm khẩu trang loại này về bán lại cho họ đấy. Cô mới biết là họ lại đi làm những việc không tưởng như thế chứ. Nhưng cô cho dù nghèo cũng không bao giờ làm mấy việc đó đâu. Mình sống còn phải để đức cho con cái chứ. Nghĩ việc này cũng không mất thời gian mình nhiều nên tiện tay cô mang theo cái kéo cắt luôn ấy mà.

Tôi nghe xong mà thấy sống mũi cay cay. Giữa tâm bão của virus Corona. Cả đất nước Việt Nam đang từng bước oằn mình lên chống dịch. Vậy mà có rất nhiều cá nhân ý thức kém gây lây lan dịch bệnh thì ẩn đâu đó vẫn có người làm những công việc thầm lặng không lương, không cần ai biết góp phần nhỏ nhoi của mình vào công cuộc dập dịch như thế đấy.

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Câu chuyện này nhận được sự quan tâm của đông đảo dân mạng - Ảnh: Facebook

Dù việc này của cô chẳng là gì so với những người đang trực tiếp chăm sóc và chống dịch. Nhưng ít nhiều cũng đã góp phần gián tiếp chung tay vì đất nước chống lây lan dịch bệnh. Chẳng dám nghĩ tới những khẩu trang bẩn này được tái chế lại đem đi bán thì người đeo không những không phòng được bệnh mà còn mang thêm bệnh vào người và lây lan cho cộng đồng.

Cám ơn cô. Cám ơn những người đã thầm lặng hy sinh vì cộng đồng như thế. Mình xin cô vài kiểu ảnh để đăng nhưng cô xua tay đi nói đây là việc vặt có gì mà đăng đâu. Vì vậy mình chỉ chụp vội lén được vài kiểu. Chúc cô cũng như những anh hùng hằng ngày đang chiến đấu có sức khỏe thật dồi dào để đẩy lùi dịch bệnh.

Mong ngày mai trời tươi nắng sớm. Và đất nước ta vững vàng bước qua sạch sẽ dịch bệnh. Ổn định lại cuộc sống từ đầu…”.

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Hành động của cô được mọi người khen không ngớt lời - Ảnh: Facebook

Được biết, người phụ nữ này tên Lan, thường ngày nhặt ve chai gần khu vực phòng trọ của anh T. Ngay sau khi được chia sẻ, câu chuyện đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Nhiều người hết lời khen ngợi hành động tích cực của cô Lan. Tuy nhiên, một số người cho rằng việc cô dùng tay không để cắt khẩu trang là hết sức nguy hiểm. 

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Từ khóa:   virus Corona hình ảnh gây bão nóng trên mạng xã hội

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