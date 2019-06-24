Bức ảnh khiến hàng triệu trái tim xúc động: Mẹ nghèo nắn nót từng chữ dạy con bên vỉa hè

Vì hoàn cảnh khó khăn, hai mẹ con đành phải ngồi bên vệ đường để học bài. Hình ảnh này khiến mọi người vô cùng xúc động.
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Tình mẹ là thứ tình cảm thiêng liêng nhất trên đời. Dù giàu sang hay nghèo khổ, mẹ vẫn luôn dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho con. Mới đây, bức ảnh mẹ dạy con học bên vỉa hè Sài Gòn hoa lệ khiến nhiều người rưng rưng nước mắt.
Theo đó, bức ảnh được chủ nhân tài khoản Facebook có tên Bùi Xuân Vũ chia sẻ kèm nội dung:
“Uốn nắn từng nét chữ cho con giữa chợ đời…
Mẹ, luôn yêu thương, luôn che chở, là một nhà giáo vĩ đại.
Chợ Bến Thành, Sài Gòn.
Chủ nhật, 23/06/2019”.
Trong bức ảnh, người mẹ gầy gò mặc bộ quần áo cũ kĩ đang tỉ mỉ cầm tay con uốn nắn từng nét chữ. Điều đáng nói ở đây là hai mẹ con không được ngồi ở bàn học mà ngồi ngay bên vệ đường. Dù vậy, hai mẹ con đều vô cùng chăm chú, dường như những ồn ào của thành phố nhộn nhịp đã bị bỏ lại phía sau lưng họ.
Theo chia sẻ của chủ nhân bức ảnh trên Helino, anh là nhân viên văn phòng bình thường có sở thích chụp ảnh chứ không phải nhiếp ảnh gia. Khi chụp bức ảnh này, anh đang đi dạo một vòng Sài Gòn để tìm kiếm chủ đề. Vì nhìn thấy hình ảnh này quá đẹp nên anh đã chụp lại và chia sẻ lên mạng xã hội.
Chỉ sau vài giờ được đăng tải, bức ảnh đã nhận được rất nhiều lượt thích và bình luận của cư dân mạng. Ai nấy đều vô cùng xúc động trước tình cảm của hai mẹ con. Mọi người hy vọng trong tương lai cậu bé sẽ được đến trường học đầy đủ và hai mẹ con sẽ có cuộc sống hạnh phúc hơn.
“Xem bức ảnh này làm mình nhớ mẹ và tuổi thơ của mình. Chỉ hy vọng hai mẹ con sẽ có cuộc sống tốt hơn”, A.B bình luận.
“Thương quá, thương cả hai mẹ con. Dù nghèo nhưng luôn đầy tình cảm, sự ấm áp của người mẹ có thể đưa con vượt qua tất cả nỗi sợ và khó khăn trong cuộc đời này”, một người dùng mạng xã hội chia sẻ.