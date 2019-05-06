Chứng kiến cảnh cha mẹ không ngừng gào khóc bên thi thể đứa con nhỏ tội nghiệp, ai nấy đều không cầm được nước mắt.
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Sáng nay (6/5) trên Quốc lộ 1 đoạn qua huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một học sinh lớp 2 đang trên đường đi học tử vong tại chỗ.
Nạn nhân là em Lê Hoài Phúc (8 tuổi, ngụ ấp Mỹ An, xã Mỹ Đức Tây, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang).
Được biết, em Phúc đang là học sinh lớp 2 của Trường tiểu học Mỹ Đức Tây. Vào khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, em được cha mẹ đưa đi học bằng xe máy theo hướng từ cầu Mỹ Thuận – Mỹ Tho.
Khi vừa qua cầu Mỹ Đức Tây, do tránh vũng nước trên mặt đường nên cha của Phúc đã điều khiển xe máy lách qua phía làn đường bên trái.
Ngay lúc này, chiếc ô tô khách mang biển số 63B-01090 chạy tuyến Gò Công – Cà Mau đang chạy ngược chiều đã tông vào xe của gia đình Phúc.
Sau va chạm, Phúc bị chiếc xe khách cán qua người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Còn cha mẹ em thì may mắn thoát chết. Chứng kiến cảnh đứa con chết thương tâm, người mẹ đau đớn ôm thi thể con gào khóc khiến ai chứng kiến đều ngậm ngùi.
Vì tai nạn xảy ra ngay dốc cầu nên giao thông khu vực bị ùn tắc nghiêm trọng. Ngay khi nhận được thông tin từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông và làm rõ nguyên nhân tai nạn.