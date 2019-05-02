Hai phụ nữ nguy kịch sau va chạm với xe bồn: Hiện trường tai nạn gây ám ảnh

Xã hội 02/05/2019 14:58

Sau va chạm với xe bồn chạy cùng chiều, hai phụ nữ đi xe máy bị thương nặng, được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng nay (2/5), chiếc xe bồn trộn bê tông mang biển số 43LD-0399 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên quốc lộ 1A đang đi vào đường gom để lên cầu vượt Hòa Cầm (quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng).

Khi xe vừa vào đường gom thì xảy ra va chạm với chiếc xe máy mang biển số 43D1-080.92 chạy cùng chiều. Vụ va chạm khiến bà Nguyễn Thị Đăng (trú quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Thôi (trú phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) bị thương nặng.

Hai phụ nữ nguy kịch sau va chạm với xe bồn: Hiện trường tai nạn gây ám ảnh - Ảnh 1Hai phụ nữ nguy kịch sau va chạm với xe bồn: Hiện trường tai nạn gây ám ảnh - Ảnh 2

Hai phụ nữ nguy kịch sau va chạm với xe bồn: Hiện trường tai nạn gây ám ảnh - Ảnh 3

Hai phụ nữ nguy kịch sau va chạm với xe bồn: Hiện trường tai nạn gây ám ảnh - Ảnh 4
Hiện trường tai nạn khiến hai người phụ nữ nguy kịch - Ảnh: Internet

Tại hiện trường, chiếc xe máy của nạn nhân bị hư hỏng nặng, mũ bảo hiểm của cả hai bị xe bồn cán nát. Khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, cả hai người phụ nữ đều rơi vào tình trạng nguy kịch.

Nhận được tin báo từ người dân, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân xảy ra tai nạn, điều tiết giao thông.

Cũng trong sáng nay, tại tỉnh Quảng Nam xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khác khiến một người đàn ông tử vong, chiếc xe máy gãy đôi.

Cụ thể, vào khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, ông Đoàn Văn Lộc (58 tuổi, ngụ thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) điều khiển xe máy mang biển số 92F7 – 7213 lưu thông trên tuyến đường tránh Vĩnh Điện (đoạn qua thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) khi đến Km 951 đường tránh Vĩnh Điện (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) thì xảy ra va chạm với chiếc xe taxi đi theo hướng ngược lại.

Hai phụ nữ nguy kịch sau va chạm với xe bồn: Hiện trường tai nạn gây ám ảnh - Ảnh 5

Hai phụ nữ nguy kịch sau va chạm với xe bồn: Hiện trường tai nạn gây ám ảnh - Ảnh 6
Vụ va chạm khiến chiếc xe máy gãy ra làm đôi, ông Lộc tử vong tại chỗ - Ảnh: Internet

Cú va chạm khiến chiếc xe máy văng xa hàng chục mét, ông Lộc tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, chiếc xe máy bị gãy đôi, biến dạng hoàn toàn, mắc kẹt vào hộ lan mềm bên đường. Còn chiếc taxi bị hư hỏng nặng phần đầu.

Nhận được tin báo từ người dân, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ tai nạn đồng thời điều tiết giao thông tại khu vực.

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Từ khóa:   tai nạn giao thông tai nạn xe bồn

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