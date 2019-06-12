Bức ảnh khiến hàng triệu bà mẹ bức xúc: Bé vài tháng tuổi bị mẹ xách lủng lẳng trên tay

Xã hội 12/06/2019 09:49

Bức ảnh ghi lại cảnh người phụ nữ xách đứa bé khoảng vài tháng tuổi trên tay gây xôn xao cộng đồng mạng.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một người phụ nữ xăm trổ xách đứa trẻ chỉ mới vài tháng tuổi mặc kệ bé đung đưa nguy hiểm khiến cộng đồng mạng bức xúc. Qua bức ảnh, nhiều người cho rằng bà mẹ này đang xảy ra tranh cãi với ai đó. Hành động xách con có thể là để đe dọa hoặc vì bức xúc.

người mẹ xăm trổ xách con vài tháng tuổi
Hình ảnh người mẹ xăm trổ xách con vài tháng tuổi khiến cộng đồng mạng hoang mang - Ảnh: Internet

Theo thông tin được cộng đồng mạng chia sẻ thì người phụ nữ này là mẹ ruột của bé, hiện đang sống ở Bắc Ninh.

Ngay sau khi được đăng tải, bức ảnh này đã nhận được sự chú ý của đông đảo người dùng mạng xã hội. Mọi người cho rằng có thể người mẹ này bị mắc chứng trầm cảm sau sinh mới có hành động như vậy. Một số khác thì chỉ trích người thân trong gia đình thờ ơ, dẫn đến tình huống nguy hiểm trên.

“Không phải người thân của bé mà nhìn còn thấy đau lòng. Trẻ còn nhỏ, xương yếu mà xách như vậy lỡ bé có tật thì sao, có chuyện gì thì cũng phải bình tĩnh”, L.K bức xúc khi nhìn thấy đứa trẻ bị xách lủng lẳng như vậy.

“Mọi người đừng vội chửi người mẹ mà tội, có khi chị ấy bị trầm cảm sau sinh, không điều khiển được hành động, suy nghĩ của mình chứ chẳng ai lại muốn hành hạ con mình vậy đâu”, một cư dân mạng lên tiếng bênh vực người mẹ trong bức ảnh.

Hiện tại, bức ảnh vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội.

Clip: Người dân cứu bà mẹ nghi trầm cảm dẫn con gái nhỏ tự tử ở đường ray xe lửa

Clip: Người dân cứu bà mẹ nghi trầm cảm dẫn con gái nhỏ tự tử ở đường ray xe lửa

Thời gian qua, cộng đồng mạng chứng kiến không ít vụ việc đau lòng vì mẹ mắc bệnh trầm cảm sau sinh. Mới đây, người dân vừa cứu được một phụ nữ nghi bị trầm cảm dắt con gái nằm cạnh ray để tự tử.

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Từ khóa:   trầm cảm sau sinh bạo hành con

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