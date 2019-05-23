Bức ảnh em bé nằm ngủ bên lề đường khiến nhiều người nhói tim: ‘Nếu có kiếp sau, mong con đừng khổ thế này nữa’

Giữa thành phố hiện đại, đâu đó vẫn còn những mảnh đời bất hạnh khiến ai nhìn thấy cũng phải xót xa.

Mọi đứa trẻ sinh ra đều xứng đáng được hưởng tình yêu thương của cha mẹ, lớn lên từng ngày trong sự bảo bọc của gia đình và xã hội. Thế nhưng đâu đó vẫn còn những đứa trẻ bất hạnh, từ nhỏ đã phải bươn chải kiếm sống.

Mới đây, trong một nhóm nhiếp ảnh nổi tiếng trên mạng xã hội, hình ảnh một đứa bé nằm ngủ bên lề đường kèm nội dung: “Những đứa trẻ chưa bao giờ biết được giấc ngủ thật sự là gì” được đăng tải đã thu hút sự chú ý của đông đảo người dùng mạng xã hội.

Bức ảnh cậu bé nằm ngủ bên lề đường khiến hàng triệu trái tim rung động - Ảnh: Internet

Trong bức ảnh, cậu bé chỉ khoảng 3 – 5 tuổi nằm ngủ co ro trên vỉa hè, bên cạnh là vài bao ni lông đựng thực phẩm. Chứng kiến cảnh này, trái tim của hàng triệu cư dân mạng không khỏi rung động và xót xa.

“Nhìn cảnh con nằm ngủ bên đường vậy khiến trái tim mình nhói lên. Thương con và những bé có hoàn cảnh như con. Nếu có kiếp sau, mong con đừng khổ như thế này nữa”, H.D bình luận.

“Nhìn mà xót xa quá, khoảng tuổi của con, các bạn vẫn đang được cha mẹ cưng chiều, vui chơi thoải mái. Hy vọng trong tương lai, con và những bạn có hoàn cảnh giống như con sẽ nhận được sự giúp đỡ từ những nhà hảo tâm để có cuộc sống tốt hơn”, M.K nghẹn ngào.

Hiện bức ảnh trên vẫn đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng mạng.

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