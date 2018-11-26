Trào nước mắt với hình ảnh dòng người mưu sinh trong mưa bão: 'Mong sao kiếp người có thể bớt đi những mối lo'

Xã hội 26/11/2018 10:49

Giữa lúc mưa bão, mọi người vội vã trở về nhà thì đâu đó vẫn có những phận người phải gồng mình mưu sinh.

Đến khuya hôm qua (26/11), người dân Sài Gòn vẫn phải hứng chịu những cơn mưa tầm tã do ảnh hưởng của cơn bão số 9. Trong lúc nhiều người đã yên ấm trong nhà thì ở những góc phố, lề đường một số người phải co ro, lo từng miếng cơm manh áo.

Tối qua, một người dùng mạng xã hội có tên P.V đã chia sẻ hình ảnh của những người bán hàng rong trong mưa bão khiến ai nấy đều không khỏi xúc động.

Trào nước mắt với hình ảnh dòng người mưu sinh trong mưa bão: 'Mong sao kiếp người có thể bớt đi những mối lo' - Ảnh 1
Bà cụ bán hàng rong dầm mình trong buổi chiều mưa bão - Ảnh: Facebook

“Đêm nay lại trằn trọc khi nghĩ đến những mảnh đời ‘ngoài kia’. Cái lạnh dường như đã không còn là sự bận tâm quá lớn đối với họ, mà thay vào đó là vô vàn những mối lo.

Họ lo khi nào mới được về nhà, lo buôn bán không đủ tiền rồi ngày mai biết phải tính làm sao, họ lo cho con thơ, mẹ già của mình đang ở trong ngôi nhà sập xệ có thể bị dông gió đánh đổ bất cứ lúc nào, họ lo đôi chân không thể chống chọi với cuồng phong ...

Trào nước mắt với hình ảnh dòng người mưu sinh trong mưa bão: 'Mong sao kiếp người có thể bớt đi những mối lo' - Ảnh 2
Những mảnh đời bất hạnh khiến ai nấy đều rơi nước mắt - Ảnh: Facebook

Rồi đôi khi họ bất giác ngủ quên, có người còn được tỉnh giấc sau khi cơn dông tạnh để trở về nhà và cũng có người không.

Trước đây tôi may mắn hơn mặc dù cũng trở về nhà lúc rạng sáng dưới cơn mưa to, ướt hết từ trong ra ngoài, người lã đi vì mệt và lạnh, cũng chỉ là vì mưu sinh kiếm sống nên cứ hễ mưa to, lòng tôi lại chạnh.

Mong sao kiếp người có thể bớt đi những mối lo, giảm đi những đau khổ và phiền não, hoặc chí ít, họ có đủ sức mạnh và nghị lực để bươn chải với cuộc đời mà bản thân họ thấy an yên và hạnh phúc”.

Trào nước mắt với hình ảnh dòng người mưu sinh trong mưa bão: 'Mong sao kiếp người có thể bớt đi những mối lo' - Ảnh 3
Dù trời mưa lớn nhưng vì vẫn chưa bán được hàng nên mọi người vẫn ráng nán lại mong có thêm tiền lo cho gia đình - Ảnh: Facebook

Sau khi được đăng tải trên mạng xã hội, những hình ảnh xúc động này thu hút không ít bình luận từ cư dân mạng. Ai nấy đều vô cùng thương xót trước số phận của những người bán hàng rong lề đường này.

“Bởi vậy có cái ăn cái mặc, có mái che đầu là đã hạnh phúc hơn nhiều người rồi. Xem những hình ảnh này mà thấy xót xa quá”, M.L bình luận.

Trào nước mắt với hình ảnh dòng người mưu sinh trong mưa bão: 'Mong sao kiếp người có thể bớt đi những mối lo' - Ảnh 4Trào nước mắt với hình ảnh dòng người mưu sinh trong mưa bão: 'Mong sao kiếp người có thể bớt đi những mối lo' - Ảnh 5

Trào nước mắt với hình ảnh dòng người mưu sinh trong mưa bão: 'Mong sao kiếp người có thể bớt đi những mối lo' - Ảnh 6
Những bức ảnh khiến cộng đồng mạng không cầm được nước mắt - Ảnh: Facebook

“Tại sao trên đời này lại có những người khổ sở vậy. Người thì ăn không hết, ở 2 3 ngôi nhà, người thì không có gì ngoài tấm thân. Chỉ mong nhiều mạnh thường quân và các nhà hảo tâm chăm sóc những mảnh đời nghèo khổ như vậy”, chia sẻ của một người dùng mạng xã hội.

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