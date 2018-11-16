Bữa ăn miễn phí đau lòng nhất mạng xã hội: 'Cũng là kiếp người mà sao ông trời nỡ đày đọa con người ta đến vậy'

Xã hội 16/11/2018 16:44

Nhìn thấy người đàn ông tay chân lành lặn xin cơm từ thiện, anh Ba thắc mắc tại sao còn trẻ lại không đi làm mà đi xin cơm. Câu trả lời của người đàn ông khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Để giúp đỡ những người già yếu, bệnh tật có hoàn cảnh khó khăn, các nhà hảo tâm thường tổ chức phát cơm từ thiện. Chính vì vậy khi nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi, khỏe mạnh đứng xếp hàng xin cơm, một nhà hảo tâm không khỏi bức xúc. Thế nhưng sau khi nghe giải thích, anh phải tự nhận mình là kẻ khốn nạn.

Câu chuyện do một nhà hảo tâm tên T.C.N (được mọi người gọi là anh Ba) chia sẻ trên trang cá nhân:

“Uầy thanh niên. Sao trẻ khoẻ không đi làm cứ xin cơm miễn phí hoài?

- Dạ em khổ quá anh Ba.

- Khổ gì? Tao thấy mày xin cơm từ thiện mấy tháng nay rồi.

- Em có xếp hàng mà anh Ba.

- Xếp hàng thì xếp chớ, cơm từ thiện là cho những người già yếu nghèo khổ, sữa dành cho những người bệnh ung thư, mày ăn cơm miễn phí là được rồi, còn lấy thêm sữa nữa.

- Sữa chút đem vô cho con em, nó ung thư máu nằm bên khoa nhi... Còn vợ em ung thư tử cung, nằm đây cũng gần năm rồi anh”.

Bữa ăn miễn phí đau lòng nhất mạng xã hội: 'Cũng là kiếp người mà sao ông trời nỡ đày đọa con người ta đến vậy' - Ảnh 1
Người đàn ông ăn vội hộp cơm từ thiện để tiếp tục vào chăm sóc vợ, con - Ảnh cắt từ clip

Lời giải thích của người đàn ông tội nghiệp khiến anh Ba xấu hổ, tự nhận mình là kẻ khốn nạn vì trách nhầm người khác.

“Nửa cuộc đời này tôi đã làm biết bao nhiêu chuyện khốn nạn trên đời mà mà chưa bao giờ tôi cảm thấy mình khốn nạn như hôm nay. Cũng là kiếp người mà sao ông trời nỡ đày đọa con người ta đến vậy”.

Bữa ăn miễn phí đau lòng nhất mạng xã hội: 'Cũng là kiếp người mà sao ông trời nỡ đày đọa con người ta đến vậy' - Ảnh 2
Sau khi nghe được câu trả lời, anh Ba tự nhận mình là kẻ khốn nạn - Ảnh cắt từ clip

Chỉ sau vài giờ được một trang fanpage chia sẻ lại, đoạn clip quay cảnh người chồng, người cha ăn vội bữa cơm từ thiện đã nhận được hơn 1 triệu lượt xem, 12 nghìn lượt chia sẻ và gần 3,5 nghìn bình luận.

Bữa ăn miễn phí đau lòng nhất mạng xã hội: 'Cũng là kiếp người mà sao ông trời nỡ đày đọa con người ta đến vậy' - Ảnh 3
Câu chuyện thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình

Hầu hết mọi người đều đồng cảm với hoàn cảnh khó khăn của gia đình trong câu chuyện. Nhiều người ngỏ ý muốn tìm thông tin, giúp đỡ họ vượt qua lúc khó khăn này.

Được biết một cư dân mạng đã đến tận nơi để xác minh. Tuy nhiên, người đàn ông trong clip đã từ chối nhận tiền từ thiện và không muốn kể lại câu chuyện của mình.

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