Thêm trường hợp trốn cách ly khi chưa xét nghiệm Covid-19, Sở Y tế Tây Ninh phải ra thông báo khẩn

Tối 29/3, Sở Y tế Tây Ninh tiếp tục ra thông báo khẩn để thông tin, tìm kiếm nam thanh niên trốn cách ly.
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Để đảm bảo an toàn cho cộng đồng, hiện tại những người từ nước ngoài trở về sẽ được đưa đi cách ly tập trung, xét nghiệm Covid-19. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 1 ngày, tại Tây Ninh đã xảy ra 2 trường hợp trốn cách ly.
Theo thông tin trên Tuổi trẻ, trường hợp trốn cách ly mới nhất là Nguyễn Thành Nam (sinh 25/12/1992, ngụ tại thôn Bồng Mạc, xã Liên Mạc, huyện Mê Linh, Hà Nội), căn cước công dân số 001092011750. Người này đã trốn khỏi khu cách ly tập trung xã Thành Long, huyện Châu Thành vào 16 giờ chiều 29/3.
Trước đó, vào lúc 20 giờ ngày 20/3, Nam nhập cảnh về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) và được cơ quan chức năng địa phương đưa đi cách ly tại Trường THCS Thành Long. Đặc biệt, Nguyễn Thành Nam chưa được xét nghiệm SARS-COV-2.
Sở Y tế Tây Ninh đã đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Tây Ninh khẩn trương chỉ đạo lực lượng Công an rà soát các khách sạn, nhà trọ để lấy thông tin về Nguyễn Thành Nam. Sở GTVT Tây Ninh cũng vào cuộc, thông báo thông tin về Nguyễn Thành Nam cho các nhà xe.
Ngoài ra Sở Y tế Tây Ninh cũng đã có công văn đề nghị Sở Y tế thành phố Hà Nội thông báo cho địa phương để rà soát đưa Nguyễn Thành Nam đi cách ly theo đúng quy định.
Vào sáng cùng ngày, tại tỉnh Tây Ninh cũng vừa xảy ra trường hợp trốn cách ly. Theo đó, rạng sáng 29/3, Lê Văn Vũ (sinh ngày 8/1/1991, ngụ ấp Nhà Thờ, xã Trung Bình, huyện Trần Đề, Sóc Trăng) đã trốn khỏi khu cách ly tập trung tại xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.
Đến trưa cùng ngày, các lực lượng chức năng phát hiện Vũ đón xe tại khu vực đường Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú (TP. HCM) nên vận động đưa về cách ly.