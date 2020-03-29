Mùa dịch Covid-19, xót cảnh bà cụ 80 tuổi ngồi thu lu bán hàng xén trong đêm vì sợ đói và không có tiền trả tiền phòng

Xã hội 29/03/2020 13:46

Chứng kiến cảnh bà cụ ngồi một mình trong đêm bán hàng giữa lúc dịch Covid-19 bùng phát, ai nấy đều không khỏi xót xa.

Nhiều ngày qua, dịch Covid-19 ở nước ta diễn biến vô cùng phức tạp, số ca bệnh không ngừng tăng lên. Dù người dân được khuyến cáo hạn chế ra khỏi nhà, thế nhưng vẫn có những người phải cặm cụi làm việc để mưu sinh.

Mới đây, một tài khoản Facebook đã chia sẻ câu chuyện cảm động về một cụ bà 80 tuổi, ngồi cách Bệnh viện Bạch Mai vài trăm mét để bán hàng xén trên vỉa hè. Dù trời đã khuya, con đường vắng tanh nhưng bà cụ vẫn ngồi bên mâm hàng xén chỉ vì sợ không có tiền ăn, không có tiền trả tiền phòng.

Nguyên văn chia sẻ: “Thương kiếp người già mưu sinh đêm ngày dịch bệnh. Cụ cho biết năm nay 80 tuổi, quê ở Thanh Hóa và hiện thuê trọ sống một mình ở phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội. Cụ không có con và hằng đêm ngồi bán hàng xén bên vỉa hè, góc phố. Cụ ngồi từ gần cuối buổi chiều cho tới 0 giờ đêm, có ngày ngồi muộn hơn.

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Cụ bà ngồi bán hàng trong đêm giữa lúc dịch Covid-19 đang bùng phát khiến ai cũng xót xa - Ảnh: Facebook

Ổ dịch Covid-19 tại Bệnh viện Bạch Mai rất phức tạp nhưng với cụ cũng không quan trọng bằng việc phải mưu sinh qua từng ngày. Đến 0 giờ ngày 28/3/2020 là thời khắc cao điểm toàn dân phòng chống dịch COVID-19. Hà Nội cấm kinh doanh, buôn bán tụ họp đông người. Cụ sẽ lại vất vả mưu sinh hơn vì đường phố vắng tanh hiu quạnh hơn.

Cảm thương trước hoàn cảnh của cụ. Mong mỗi bạn nếu ngày mai có tiện đường hoặc rảnh rỗi bớt chút thời gian ghé qua ủng hộ cụ để chia sẻ bớt lo toan khó khăn cuộc sống với cụ”.

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Mọi người hy vọng bà cụ sẽ có cuộc sống tốt hơn trong tương lai - Ảnh: Facebook 

Mặc dù chưa có thêm thông tin gì nhưng sau khi được chia sẻ, câu chuyện đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội, nhận được sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều thương cảm trước hoàn cảnh của bà cụ. Hầu hết cư dân mạng đều hy vọng cụ sẽ nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng để có cuộc sống tốt hơn.

"Thương cụ quá, đúng là Covid-19 cũng không đáng sợ bằng cái đói, cái nghèo", L.K bình luận.

"Hy vọng mọi người sẽ chung tay giúp đỡ bà cụ để bà có cuộc sống tốt hơn, không phải vất vả mưu sinh như thế", một chia sẻ của cư dân mạng.

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Từ khóa:   Covid-19 Bệnh viện Bạch Mai hoàn cảnh khó khăn

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